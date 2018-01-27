Аномально холодная погода сохранится в Алтайском крае в ночь на воскресенье, 28 января. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночь пройдет без осадков, на дорогах гололедица, местами возможны изморозь, туман.
Температура воздуха в регионе ночью упадет до -28...-33 градусов, местами по югу до -35...-40. Днем в воскресенье столбики термометров покажут -20...-25 градусов, местами -25...-30 градусов, в западных районах -15...-20 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду с усилением днем в северных районах до 13.
В Барнауле этой ночью похолодает до -31...-33 градусов. Температура воздуха днем составит -22...-24 градусов. Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10.
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