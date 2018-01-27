Президент Украины Петр Порошенко поддержал Америку в расширении антироссийских санкций. Свою позицию по этому поводу он написал на странице в Facebook.
"Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины", — написал украинский лидер.
Как сообщает сайт газеты "Известия", Порошенко добавил, что его встречи с американским руководством в Давосе вселили в него уверенность, что давление на РФ будет только усиливаться.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Америка вновь расширила санкционный список. На этот раз в него попали 21 гражданина России и Украины, девять компаний и уточнили объем ограничительных мер по 12 фирмам.
Комментарии
............ тут были матерки...
прикрыть нахрен поросенковские фабрики в стране "агрессоре". имущество национализировать, продать и бывшим сотрудникам выплатить в качестве компенсации..
когда нет, и уже не будет, собственного мнения, то остается поддерживать чужое