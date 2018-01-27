Культовый американский сериал "Зачарованные" будет переснят, пилотную серию заказал канал CW. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Напомним, что знаменитый сериал о сестрах-волшебницах выходил на экраны с 1998 по 2006 год. Было отснято восемь сезонов. Главные роли в сериале исполняли Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн, Шэннен Доэрти.
Теперь решено сериал переснять, а все события перенести в настоящее время. Сюжет для новых серий придумала создатель сериала "Девственница" Дженни Снайдер Урмен.
Комментарии
без Фиби сериал будет не тру...