Ученые пришли к выводу, что грязный воздух может способствовать преждевременному старению. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релизе MedicalXpress.
Ученые установили, что дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС. Таким образом, грязный воздух может способствовать преждевременному старению.
Теломерамы — концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток. Однако каждый раз при митозе теломеры сокращаются, что приводит к постепенному усилению нестабильности генома. В итоге,клетка больше не делится и гибнет. Показано, что укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью.
Исследование было проведено на 255 младенцах. Выяснилось, что в организме новорожденных, которые родились до закрытия ТЭС, находится большое количество следов воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК. Также сообщается, что уровень этих химических веществ коррелировал с длиной теломер, а также с низким уровнем нейротрофического фактора мозга — белка, участвующего в формировании нейронов.
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