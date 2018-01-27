Нашумевшую в США книгу американского журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" весной можно будет купить в России. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Отметим, что книга поступит в продажу уже в апреле. Первый тираж составит от пяти тысяч до 10 тысяч экземпляров.
Напомним, в США книга начала продаваться в начале января и сразу стала бестселлером. За первые недели в Америке продали более 1,7 млн экземпляров. Известно, что книга станет основой телесериала.
Между тем, автор в книге утверждает, что президент США изменяет своей жене Меланье Трамп. Сам же глава американского государства, раскритиковал книгу, а Вульфа назвал психически ненормальным.
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