Десять человек погибли, еще 50 человек получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал бомбу в дипломатическом квартале Кабула. Об этом пишет РИА "Новости".
По данным издания, взрыв прогремел в субботу, 27 января. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Известно, что взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле.
Информации о пострадавших гражданах России нет. Ответственность за атаку пока еще не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок. Российское посольство находится далеко от места теракта.
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