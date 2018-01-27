Экспонаты Малого дворца в Париже эвакуируют из-за наводнения. Пик паводка ожидается в эти выходные, пишет "Лайф".
Как сообщает издание, из Малого дворца (Пти-Пале), расположенного в центре французской столицы, начали эвакуировать произведения искусства. В безопасное место свозят различные экспонаты.
Сейчас в "боевой готовности" находятся и другие парижские музеи. Так, администрация Лувра решила закрыть для посещения залы отдела исламского искусства, расположенные на нижних уровнях.
Малый дворец (Пти-Пале) находится возле Елисейских Полей — на месте, где раньше располагался Дворец индустрии. В залах представлены работы художников XIX века: Курбе, Моне, Сислея, Гогена, Майоля, Ренуара, Тулуз-Лотрека и многих других.
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