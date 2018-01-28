Мужчинам, зарегистрировавшим однополый брак в России, грозит штраф до 300 рублей. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, в отношении этих мужчин возбуждены административные дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ ("Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности"). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 рублей.
Паспорта этих мужчин будут изъяты и аннулированы.
Напомним, двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, проставили штампы в паспорта. Сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.
Комментарии
А поначалу все всё отрицали
Было же опровержение на опровержение.
Сначала члены комиссии попробуют, а потом определятся с суммой штрафа.
Почему нарушают права геев? Мы тоже люди и граждане.
Молодец Гено! Давай за Нас, и за бананас!