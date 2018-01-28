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Новости

Штраф до 300 рублей грозит мужчинам, зарегистрировавшим однополый брак

, ИА "Амител"
В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях

Фото: positime.ru

Мужчинам, зарегистрировавшим однополый брак в России, грозит штраф до 300 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, в отношении этих мужчин возбуждены административные дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ ("Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности"). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 рублей.

Паспорта этих мужчин будут изъяты и аннулированы.

Напомним, двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, проставили штампы в паспорта. Сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.01.2018 09:13
- гость -

А поначалу все всё отрицали

0  0
28.01.2018 09:19
- гость -

Было же опровержение на опровержение.

0  0
28.01.2018 09:21
- гость -

Сначала члены комиссии попробуют, а потом определятся с суммой штрафа.

0  0
28.01.2018 09:44
Геноцид Экле

Почему нарушают права геев? Мы тоже люди и граждане.

0  0
28.01.2018 09:47
Даша Сибирячк

Молодец Гено! Давай за Нас, и за бананас!

0  0
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