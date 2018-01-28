Коровы в Алтайском крае из-за сильных холодов, стоявших в регионе, стали больше давать молока, сообщает газета "Алтайская правда".
Издание уточняет, что о повышении продуктивности коров говорят в Михайловском районе. Дело в том, что во время сильных морозов коров не выпускают на прогулки, и у них происходят изменения биоритмов. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях района увеличилась на 500 граммов в день. В районе доят 11,8 кг молока от фуражной коровы.
Тем не менее, специалисты говорят, что ничего хорошего в безвыгульном содержании нет. По их словам, ежедневный моцион необходим для всех животных. В первую очередь – для поддержания санитарного порядка на ферме. Также отсутствие моциона может обернуться сбоем в биоритмах буренки, что грозит проблемами с воспроизведением стада.
Комментарии
Причём тут морозы??? Никому в голову не приходит,что небывалые удои и такой же урожай с рождаемостью происходят только благодаря усилиям Нашего правительства,и безупречной политике Нашей Правящей Партии во главе с Будущим Президентом!!!
28.01.2018 09:16
- гость -
Роль Путина в этом процессе не раскрыта. Низачет!
А ты думаешь что по- старинке быки осеменяют Нашых телочек?