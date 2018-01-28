Столицей "Тотального диктанта" в 2018 году стал Владивосток. За этот город было отдано около 26 тысяч голосов. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание уточняет, что во Владивостоке будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.
Между тем, Новосибирск останется родиной "Тотального диктанта". Здесь, как и прежде, будет расположен экспертный совет и штаб проекта.
Напомним, что впервые "Тотальный диктант" написали 14 лет назад в Новосибирске. В разные годы текст для диктанта писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
Комментарии