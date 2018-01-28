Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк рассказал, что продал все свои биткоины, чтобы не волноваться из-за их цены. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, Возняк купил биткоины еще летом. Тогда криптовалюта стоила 700 долларов. Избавиться от биткоинов сооснователь Apple решил после того, как цена криптовалюты достигла отметки в 20 тысяч долларов.
"Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене. Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", — отметил он.
Комментарии
Правильно сделал. Сейчас наши деревенские лОхи их купят, а потом пузырь лопнет.