Сотрудники правоохранительных органов задержали в московском аэропорту Домодедово гражданку России, пытавшуюся вывезти в Израиль бриллианты массой почти 437 карат. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, инцидент произошел в пятницу, 26 января. Сотрудники ЛУ МВД России вместе с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта задержали пассажирку рейса "Москва – Тель-Авив". У женщины обнаружили партию алмазов массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".
Комментарии
Чистый отток капитала из РФ в 2017 году составил 28 млрд долларов, но при этом никого не поймали
Сацыально ответственная хотела вывезти домой НацыАнальное достоянье, и кака в этом беда?
Россиянка тут совсем не уместно, хотелось бы поподробнее
На самом деле алмазов было на 16 миллионов, официально в деле заявлено о 8 )) странно, что не с этого начали комментировать...))
Наверное мусульманка какая.Везла в Израиль арабу шейху средней руки бриллианты купленные в России на его деньги.Их там мусульман в Израиле пятая часть.
12:23
- гость -
Дело в том, что живущие в Израиле российские пенсионеры получают нашу пенсию. Но эту пенсию необходимо получать в России. Поэтому часть пенсионеров объединяются и просят родственника, который, например, раз в год летает туда получить по доверенности за них пенсию и привезти её в Израиль. Накопилась большая сумма, по ней есть тоже ограничения на вывоз, и алмазами решили её вывезти…
Как вам такая версия?
28.01.2018 12:40
- гость -Как вам такая версия?
Таки да. Ну и скажите мине что в том плохого
Смотгю тут одни пговидцы собгались
Алмазы надо было держать в пузырьке с прозрачным жидким препаратом.Таки прокол.
12:57
кот Бегемот
Коммент ваш о чем? Где вы увидели в комменте, что в нем говорится о плохом или так мозги у вас устроены, что если коммент, то о нехорошем и плохом в нашей жизни...
Или просите рассказать вам что-нибудь плохое? А что для вас тогда плохое и хорошее? Вот где-то же разглядели в обычной и правдоподобной версии, в отличие от 12:23
- гость - , что там что-то плохое...
11:19
- гость - "отток капитала из РФ в 2017 году составил 28 млрд долларов"
Глазьев: «Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо»,
Неужели пенсию положено получать только через почту или только в банкоматах России?
28.01.2018 13:25
- гость -
12:57
кот Бегемот
то о нехорошем и плохом в нашей жизни...
Гость , как бишь вас там кличут, выпейте успокоительного. Жизнь прекрасна. за исключеньем пустяка - http://rusdtp.ru/43158-brilliantovyy-malchik-na-ferrari-otdelalsya-shtrafom-v-15-tysyach-rubley.html.
Неужели пенсию положено получать только через почту или только в банкоматах России?
Это совсем не обязательно, просто в Израиле и в Германии придётся либо платить налоги, либо уменьшать социальные пособия, а не хотца. Поэтому бывшие российские немцы и евреи, не скажу, что все, предпочитают получать здесь наличку рублями и обменивать на другую им выгодную валюту.
Кто только такому дураку беспроцентную ссуду выдал
28.01.2018 13:58
- гость -
Кто только такому дураку беспроцентную ссуду выдал
Ну мало ли кому начальство начисляет, ты вот тоже ведь ЗРЯплату получаешь?
Или до сих пор на мамкиной шее сидишь?
453 карата на 8млн руб? 1 карат 17600р? Это капец как мало. В опте 1 карат 500-800 тр в виде камней по 0.1-0.3ct. А если камень каратник, то и того больше.
Может на 8 млн долларов везла?
Любыми путями, любыми путями.....из любимой, их воспитавшей и вскормившей, тьфуууууууууууууу