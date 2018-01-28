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Новости

Россиянка пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей

, ИА "Амител"
Россиянку задержали в аэропорту Домодедово

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали в московском аэропорту Домодедово гражданку России, пытавшуюся вывезти в Израиль бриллианты массой почти 437 карат. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, инцидент произошел в пятницу, 26 января. Сотрудники ЛУ МВД России вместе с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта задержали пассажирку рейса "Москва – Тель-Авив". У женщины обнаружили партию алмазов массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.01.2018 11:19
- гость -

Чистый отток капитала из РФ в 2017 году составил 28 млрд долларов, но при этом никого не поймали

0  0
28.01.2018 11:21
- гость -

Сацыально ответственная хотела вывезти домой НацыАнальное достоянье, и кака в этом беда?

0  0
28.01.2018 11:49
- гость -

Россиянка тут совсем не уместно, хотелось бы поподробнее

0  0
28.01.2018 12:18
- гость -

На самом деле алмазов было на 16 миллионов, официально в деле заявлено о 8 )) странно, что не с этого начали комментировать...))

0  0
28.01.2018 12:23
- гость -

Наверное мусульманка какая.Везла в Израиль арабу шейху средней руки бриллианты купленные в России на его деньги.Их там мусульман в Израиле пятая часть.

0  0
28.01.2018 12:40
- гость -

12:23
- гость -

Дело в том, что живущие в Израиле российские пенсионеры получают нашу пенсию. Но эту пенсию необходимо получать в России. Поэтому часть пенсионеров объединяются и просят родственника, который, например, раз в год летает туда получить по доверенности за них пенсию и привезти её в Израиль. Накопилась большая сумма, по ней есть тоже ограничения на вывоз, и алмазами решили её вывезти…

Как вам такая версия?

0  0
28.01.2018 12:57
кот Бегемот

28.01.2018 12:40
- гость -Как вам такая версия?


Таки да. Ну и скажите мине что в том плохого

0  0
28.01.2018 13:17
- гость -

Смотгю тут одни пговидцы собгались

0  0
28.01.2018 13:21
- гость -

Алмазы надо было держать в пузырьке с прозрачным жидким препаратом.Таки прокол.

0  0
28.01.2018 13:25
- гость -

12:57
кот Бегемот
Коммент ваш о чем? Где вы увидели в комменте, что в нем говорится о плохом или так мозги у вас устроены, что если коммент, то о нехорошем и плохом в нашей жизни...
Или просите рассказать вам что-нибудь плохое? А что для вас тогда плохое и хорошее? Вот где-то же разглядели в обычной и правдоподобной версии, в отличие от 12:23
- гость - , что там что-то плохое...

0  0
28.01.2018 13:28
- гость -

11:19
- гость - "отток капитала из РФ в 2017 году составил 28 млрд долларов"

Глазьев: «Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо»,

0  0
28.01.2018 13:30
- гость -

Неужели пенсию положено получать только через почту или только в банкоматах России?

0  0
28.01.2018 13:32
кот Бегемот

28.01.2018 13:25
- гость -
12:57
кот Бегемот
то о нехорошем и плохом в нашей жизни...


Гость , как бишь вас там кличут, выпейте успокоительного. Жизнь прекрасна. за исключеньем пустяка - http://rusdtp.ru/43158-brilliantovyy-malchik-na-ferrari-otdelalsya-shtrafom-v-15-tysyach-rubley.html.

0  0
28.01.2018 13:56
Гость

Неужели пенсию положено получать только через почту или только в банкоматах России?

Это совсем не обязательно, просто в Израиле и в Германии придётся либо платить налоги, либо уменьшать социальные пособия, а не хотца. Поэтому бывшие российские немцы и евреи, не скажу, что все, предпочитают получать здесь наличку рублями и обменивать на другую им выгодную валюту.

0  0
28.01.2018 13:58
- гость -

Кто только такому дураку беспроцентную ссуду выдал

0  0
28.01.2018 14:09
Кассир

28.01.2018 13:58
- гость -
Кто только такому дураку беспроцентную ссуду выдал


Ну мало ли кому начальство начисляет, ты вот тоже ведь ЗРЯплату получаешь?
Или до сих пор на мамкиной шее сидишь?

0  0
28.01.2018 15:06
- гость -

453 карата на 8млн руб? 1 карат 17600р? Это капец как мало. В опте 1 карат 500-800 тр в виде камней по 0.1-0.3ct. А если камень каратник, то и того больше.
Может на 8 млн долларов везла?

0  0
28.01.2018 18:30
- гость -

Любыми путями, любыми путями.....из любимой, их воспитавшей и вскормившей, тьфуууууууууууууу

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