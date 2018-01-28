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Новости

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

, ИА "Амител"
Второй тур президентских выборов завершился в Чехии 27 января

Фото: rosvest.com

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Милошу Земану после его переизбрания на пост президента Чешской Республики, сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

"В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет М. Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа. Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию М. Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что в Чехии завершился второй тур президентских выборов. Милош Земан получил 51,36% голосов избирателей. Его соперник экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош набрал 48,63% голосов. Явка избирателей на выборы составила 66,6%, пишет ТАСС.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.01.2018 11:45
- гость -

Скоро ответка будет!

0  0
28.01.2018 11:47
- гость -

28.01.2018 11:45
Признают выборы недействительными из за российского вмешательства?

0  0
28.01.2018 11:48
Гость

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

И получил поздравления в свой адрес

0  0
28.01.2018 12:02
- гость -

А Земану это надо ???

0  0
28.01.2018 12:14
- гость -

И мы поздравляем!

0  0
28.01.2018 12:16
- гость -

И Мы пьём за Нашу победу!

0  0
28.01.2018 12:23
- гость -

Слава нашим хакерам, обеспечившим своим вмешательством победу!

0  0
28.01.2018 12:26
- гость -

Поздравления нашим чешским товарищам.

0  0
28.01.2018 12:26
- гость -

Поднимем бокалы за наши российские спецслужбы, задействовавших свои группы влияния на избирателей!

0  0
28.01.2018 12:29
- гость -

12:24
месный
А ты че на диване сидишь, ссышь на митинг идти?

0  0
28.01.2018 12:38
месный

28.01.2018 12:29
- гость -

Дак я там.

0  0
28.01.2018 12:44
- гость -

12:38
месный

И где конкретно? На диване или митинге? Поконкретнее

0  0
28.01.2018 12:56
- гость -

12:38
месный
Трудно что ли назвать место, где это происходит, количество собравшихся, чего хотите своим митингом? Может сидите в пивнушке пиво с рыбой трескаете и митингом называете. Температуру на улице опиши, давай подробности, какие кричалки используете, пиши давай, жуть как интересно...

0  0
28.01.2018 13:57
кот Бегемот

28.01.2018 12:38
месный Дак я там.




Ты не юли, а точно укажи, где - в Караганде? В Еланде? На нижней полке, или еще ниже?
А то развел, понима-а-аешь. конспирацию.
Митинг, кстати, санкционирован? Или тем кто под нижней полкой санкций не надо?



0  0
28.01.2018 13:59
- гость -

28.01.2018 12:24
месный

Дык, а чего удивляться - если власть в том числе Путин смертельно Навального боятся, даже имя его в суе не упоминают...

0  0
28.01.2018 14:04
кот Бегемот

28.01.2018 13:59
- гость -

Дык, а чего удивляться - если власть в том числе Путин смертельно Навального боятся, даже имя его в суе не упоминают...


Да ну на, итить его анального, а Путин то про страх свой знает????

0  0
28.01.2018 14:09
- гость -

28.01.2018 12:02
- гость -

А Земану это надо ???
0 0


Ты будешь последним у кого Земан спросит, надо ему это или нет.

0  0
28.01.2018 14:17
- гость -


28.01.2018 12:38
месный

[старожил] [больше 500 сообщений]

28.01.2018 12:29
- гость -

Дак я там.

Фотки запили замерзшими пальцами.

0  0
28.01.2018 14:20
- гость -


28.01.2018 12:56
- гость -

Да он еще из дома за пивом не выходил. Мамка не выпускает в связи с холодами. По скайпу митингуют. Да и в школу завтра.

0  0
28.01.2018 14:25
Павсекакий

"Путин то про страх свой знает????"
------
Если б вова не зассал, Навального бы зарегистрировали.
Анальные фантазии держите при себе.

0  0
28.01.2018 14:29
- гость -

Дык, а чего удивляться - если власть в том числе Путин смертельно Навального боятся, даже имя его в суе не упоминают...

Надо на дверях Кремля, ГД и СФ повешать бумажки с фамилией Навального. Никто не войдет. Будет безвластие и Месные власть приберут к рукам без напряга. А потом у нас всех будет не жизнь, а кайф. Пешики ходят через дороги там где хотят, водятлам дешевые и качественные алкотестры. Если водятел увидел пешика вышедшего из подъезда, то он будет должен остановиться сразу же. Ну и еще куча ништяков. Чтоб их все озвучить Амиса не хватит.

0  0
28.01.2018 14:34
- гость -

Если б вова не зассал, Навального бы зарегистрировали.
------------------------------------------------------------------------------------------
Вроде бы взрослый человек, до старческого маразма далеко, а в такой бред веришь... Тебя Месный поцеловал и заразил?
http://img0.reactor.cc/pics/comment/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-513140.jpeg

0  0
28.01.2018 14:35
- гость -

Павсекак, а почему Вова с маленькой буквы, а Навальный с большой? Грамоты не знаешь или за Алексея готов всех порвать?

0  0
28.01.2018 14:39
- гость -

По Конституции РФ Навальный имеет право быть зарегистрированным кандидатом в Президенты. Путин о своей боязни Навального прямо заявил на последней пресс-конференции, проговорившись, что Навального они не зарегистрируют, ЦИК исполнил...

0  0
28.01.2018 14:51
месный

28.01.2018 14:35
- гость -

нужно заслужить что-бы писалось имя с большой буквы

0  0
28.01.2018 15:09
- гость -

28.01.2018 14:51
месный

А правила русского языка уже отменили? И чем же Навальный заслужил вашу благосклонность?

0  0
28.01.2018 15:14
кот Бегемот

Путин о своей боязни Навального прямо заявил на последней пресс-
28.01.2018 14:39
- гость - конференции, проговорившись, что Навального они не
зарегистрируют, ЦИК исполнил...



Да уж, похоже и вправду либерасия неизлечима. Разве только - http://images.ru.prom.st/342719721_w200_h200_image_02_10_16_03_19.jpeg попробовать

0  0
28.01.2018 15:21
кот Бегемот

Месный, так что про митинг то молчишь? Где ваша либерота собирается? Поделись, а то пукнул и за плинтус

0  0
28.01.2018 15:24
- гость -

Дожились, ватникам уже и слово их вождя не указ. путен же чётко сказал, что если бы Навального боялись, то до выборов его бы не допустили. Может вам ссылку на видео надо или дословно процитировать?

0  0
28.01.2018 15:25
- гость -

Где ваша либерота собирается? Поделись, а то пукнул и за плинтус
-----------

Очередной диванный любитель после драки кулаками помахать?

0  0
28.01.2018 15:28
- гость -


28.01.2018 15:25
- гость -

Где ваша либерота собирается? Поделись, а то пукнул и за плинтус
-----------

Очередной диванный любитель после драки кулаками помахать?

Вас, альтернативно-одаренных, никто бить не собирается, не бойся. Солдат дауненка не обидит. Мы просто переживаем, как вы там, не поотморозили уши назло маме?

0  0
28.01.2018 15:35
месный

28.01.2018 15:28
- гость -

погоду ваше благосостояние зависит именно от путинсгого режима, при месте, хорошо устроились, какбы чё не изменилось.

0  0
28.01.2018 15:36
кот Бегемот

28.01.2018 15:28
- гость -
Мы просто переживаем, как вы там, не поотморозили уши назло маме?


Дружище. вы что. всерьез считаете, что это меСНое ...удило на морозе стоит, да будь у либеррасни митинг они бы об этом уже неделю визжали по всем СМИ

0  0
28.01.2018 15:38
месный

сильно волнуешся за свой ништяк? или просто троль проплаченный

0  0
28.01.2018 15:38
- гость -

28.01.2018 15:35
месный

ты не фантазируй. фотки с навальнинга закидывай. или как обычно прогавкал и слился?

0  0
28.01.2018 15:40
- гость -

Мы просто переживаем, как вы там, не поотморозили уши назло маме?
--------------

Да большинство народа никуда и не ходило. Это на майдан в -30 можно идти от горящих колес тепло А если серьёзно, то Навальный сам тупит объявляя митинги в -27 с ветерком. Понятно же что на них вместо тысяч придут десятки.

0  0
28.01.2018 15:40
- гость -

28.01.2018 15:36
кот Бегемот

Конечно не считаю. Он и до НГ не ходил, и сейчас не пошел. Но зато в Интернете свою озабоченность и принадлежность озвучил.



28.01.2018 15:38
- гость -

+100500
Только фото свои выкладывай, а не из Интернета качай.

0  0
28.01.2018 15:47
месный

28.01.2018 15:40
- гость -

а чё смысл на митинги ходить исключительно чтобы там фоток да селфи понаделать?

0  0
28.01.2018 15:48
- гость -

28.01.2018 15:14
кот Бегемот

Бегемот бляху начисть, карасня, что б как у кота яйца блестела......

0  0
28.01.2018 15:48
- гость -

А если серьёзно, то Навальный сам тупит объявляя митинги в -27 с ветерком. Понятно же что на них вместо тысяч придут десятки.

Есть старый анекдот. "Я вас, *****, три года на этот корабль собирал". Вот и навальновские сборища мне это напоминают. Только ****** следует заменить на умалишенных.

0  0
28.01.2018 15:50
- гость -

а чё смысл на митинги ходить исключительно чтобы там фоток да селфи понаделать?

Понятно. Мог бы сразу честно сказать. Нет, я не пошел. А то начал кричалку свою драть. Месная ты, а не Месный.

0  0
28.01.2018 15:51
месный

28.01.2018 15:50
- гость -

Провокатор? Недождёшся, ага!

0  0
28.01.2018 15:57
- гость -

Ну вот я пошёл. Вышел из машины постоял 10 минут и решил на хрен этот митинг!

0  0
28.01.2018 15:58
- гость -

Местный,ты маякни,если тебе потребуется помощь юриста или санитара.

0  0
28.01.2018 15:59
- гость -

не любят кастрюлеголовые того Земана!

0  0
28.01.2018 16:04
месный

28.01.2018 15:58
- гость -

какой юрист и какой санитар , вы о чём - у нас в стране нет парвосудия и здравоохранения

0  0
28.01.2018 16:06
гость

Земан теперь санкции отменит? lol

0  0
28.01.2018 16:06
- гость -

Не отмахивайся от 10 тыр €.Запад нам поможет.Не забудем,не простим.

0  0
28.01.2018 16:13
- гость -

15:59
- гость - "не любят кастрюлеголовые того Земана!"

Читал комменты, тема заданная "месным", дошел до вашего коммента и возник вопрос, а причем здесь Земан?

0  0
28.01.2018 16:18
- гость -

Местному
------
Наш вождь планирует в 14:00 по мск выйти на Тверскую.Москвичи должны поддержать.Наш главный офис захвачен полицией.По улицам гремят автозаки,стоят автобусы с солдатами в касках.Нас не сломить.

0  0
28.01.2018 16:18
-гость-

-гость- 16:13
Земан, это такая соломинка спасения нашего сомовыдвиженца, Земан говорит дружить надо с этим северным Мугабой.

0  0
28.01.2018 16:19
месный

ооо потёрла редакция мой камент с вопросом, значит всётаки очкует расказать о митингах за забастовку против выборов без выбора которые проходят по всей стране

0  0
28.01.2018 16:19
- гость -

28.01.2018 15:51
месный

Девонька, какой провокатор? Ты супруга богатого человека что бы тебя провоцировали? Ты сама кричала, что ты на навальнинге яичники морозишь. Тебя попросили назвать где он проходит, во сколько начался, сколько "одаренных" собралось и чего желают, ну и сделать фото собрания. Но ты этого не сделала. Следовательно ваш навальнинг либо не состоялся, либо проходит в сауне. Можешь опровергнуть с доказательствами?

0  0
28.01.2018 16:19
- гость -

причем здесь Земан?
--------

Ну про митинг Амителу написать кишка тонка, вот и получается обсуждение в теме которая с этим слабо связана.

0  0
28.01.2018 16:22
- гость -

Наш вождь планирует в 14:00 по мск выйти на Тверскую.

Ваших уже давно с Тверской на Ленинградку выгнали. Теперь меньше денег брать стали.


ооо потёрла редакция мой камент с вопросом, значит всётаки очкует расказать о митингах за забастовку против выборов без выбора которые проходят по всей стране

Месный, ты на заданные ранее вопросы ответить можешь или слабо?

0  0
28.01.2018 16:22
689

пу второй тур по любому проиграет,поэтому будет пытаться всеми преступными способами пытаться показать что выиграл первый тур.
Но Граждане страны этого не допустят!

0  0
28.01.2018 16:23
- гость -

В Барнауле без нарушений завершилась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, она собрала более сотни участников, сообщает региональное МВД.

"По данным на 12:30 местного времени, в акции приняло участие 100-150 человек. Люди уже начали расходиться, нарушений не зафиксировано", - сказали "Интерфаксу" в воскресенье в полиции.

Мероприятие было обеспечено охраной большого числа сотрудников правоохранительных органов, а площадь Свободы была огорожена, поставлены металлические рамки, велся досмотр пришедших на акцию.

сообщение 4 часа назад появилось, месный мог бы использовать, но ума не хватило полазить по интернету. ну, а чё, так и просидел у печки в тепле с пивасом...

0  0
28.01.2018 16:26
- гость -

ну, а чё, так и просидел у печки в тепле с пивасом...

Или на полке или на диване в комнате отдыха. Хотя может быть и в приватной комнате на водяном матрасе.

0  0
28.01.2018 16:26
месный

редакции:

а чё вы ссылку на происходящее блокируете, кого она оскарбляет?

0  0
28.01.2018 16:30
- гость -

Погуглил сейчас за навальнинг... Собирались провести более чем в 80 городах. То есть меньше сотни. С учетом того, что только городов в России более тысячи- это меньше чем 10%. А если учесть, что на них приходит менее 5% населения (ниже уровня статпогрешности), то все вопли Месной, о необходимости зарегистрировать Алексея, можно считать не более чем менструальной истерикой.

0  0
28.01.2018 16:34
- гость -

16:26
месный

а что нового можешь сообщить, ну прошла акция по Навальному и что, пропаганду о нем хочешь толкнуть, так тут люди взрослые, свое мнение имеют и даже не совпадающее с мнением школьников...

0  0
28.01.2018 16:35
Павсекакий

"Где ваша либерота собирается?"
------
Либерота в путинском правительстве, а нормальные люди, которые не хотят терпеть это ворьё во власти - это не либерота. Политические предпочтения у всех разные, но желание одно - прекратить обирание народа путинскими "патриотами".

0  0
28.01.2018 16:47
- гость -

Путин поддержал право россиян на протестные акции

0  0
28.01.2018 16:49
за Алексея Навального !

28 января новосибирцы провели шествие и митинг в рамках всероссийской акции,объявленной оппозиционером Алексеем Навальным. Напомним, после того, как ему было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России, Навальный призвал всех своих сторонников бойкотировать данные выборы. Этот бойкот был на сей раз назван «забастовкой избирателей».

В Новосибирске данное мероприятие было согласовано в достаточно отдаленном месте: от ДК «Прогресс» активисты прошествовали до сквера им. Чаплыгина (недалеко от бывшего Серерного аэропорта), где прошел митинг.
Всего в шествии и митинге, несмотря на лютый мороз, приняло участие более 1500 человек.

0  0
28.01.2018 16:50
кот Бегемот

Павсекакий Политические предпочтения у всех разные, но желание одно - прекратить обирание народа путинскими "патриотами".


Ну, едрид-мадрид, ишшо один борцун за народное счастье. ,Народ как -нибудь без тебя обойдется, а ты иди собирай своих на новую тусувку. вашу сосиальную базу обидели -http://www.amic.ru/news/406043/

0  0
28.01.2018 16:59
- гость -

16:35
Павсекакий

На волне недовольства Путиным голосовать за Навального? Это называется из огня да в полымя, хуже и не придумаешь.

0  0
28.01.2018 16:59
- гость -

28.01.2018 16:30
- гость -
..... то все вопли Месной, о необходимости зарегистрировать Алексея, можно считать не более чем менструальной истерикой.

как проктолог гинекологу могу вам сказать , что у либерасов критических дней не бывает. Разве что выпадение прямой кишки, трещины, геморой и т.д. и т.п.

0  0
28.01.2018 17:04
кот Бегемот

Всего в шествии и митинге, несмотря на лютый мороз, приняло участие более 1500 человек.

15оо рыл на город- миллионник, это круто. Чего на бомжей поскупились? За пузырь паленки они вам побольше бы массовку создали

0  0
28.01.2018 17:05
- гость -

В Екатеринбурге власти сначала запретили акцию сторонников Навального 28 января, назвав "забастовку избирателей" противоречащей пуканституции и угрожающей безопасности самого пу, но затем передумали и согласовали митинг, попросив организаторов перенести его подальше от центра. На митинге собралось несколько тысяч человек.

0  0
28.01.2018 17:07
- гость -

Хочешь возмутиться наследником Ельцина, проголосуй на сайте

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-485920.html

регистрация не нужна

Голосуй за Грудинина!

0  0
28.01.2018 17:07
- гость -

как проктолог гинекологу могу вам сказать ...
-------------

Мне вот интересно, а вы сами профессию проктолога выбрали?

0  0
28.01.2018 17:09
Serg 1

28.01.2018 16:26
месный

как можно блокировать то, чего не было?

0  0
28.01.2018 17:11
- гость -

В Новосибирске вышло 1500 человек, а в Барнауле 150. Вот теперь я понимаю, почему у нас средние зарплаты и квартплата так отличаются.

0  0
28.01.2018 17:11
- гость -


Мне вот интересно, а вы сами профессию проктолога выбрали?


Нормальная профессия. Всяко лучше чем за Навального глотку рвать. И клиентов больше чем у гинеколога. Задницы есть у всех людей.

0  0
28.01.2018 17:13
- гость -

По всей России к 11 часам задержаны 27 человек на акциях в рамках «Забастовки избирателей»
Это подсчитал портал «ОВД-Инфо». В Москве полицейские вскрыли болгаркой двери в офис Фонда борьбы с коррупцией и в студию, откуда идет сетевая трансляция о протестах. Ведущие были задержаны. Причем журналиста Дмитрия Низовцева, как написал в Твиттере директор ФБК Роман Рубанов, обвинили в том, что он якобы заложил бомбу. Алексей Навальный в своем Твиттере написал, что полиция заблокировала весь гигантский офисный центр «Омега Плаза», потому что внутри находится офис ФБК. В Москве также был задержан координатор столичного штаба Сергей Бойко. Несмотря на визит полицейских в офис ФБК, основной эфир Ютьюб-канала «Навальный лайф» продолжается.

Во Владивостоке, Магадане, Чите и Якутске митинги прошли без задержаний. В Якутске люди вышли на акцию несмотря на мороз в 42 градусов.

0  0
28.01.2018 17:14
- гость -


28.01.2018 17:11
- гость -

Новосибирск крупнее Барнаула.
И зарплаты тут не при чем. Их и сейчас не Путин платит и потом не президент платить будет.

Там просто умалишенных больше.

0  0
28.01.2018 17:14
- гость -

17:11, ну а всё таки почему не кардиохирургом или просто терапевтом? Почему именно проктологом

0  0
28.01.2018 17:24
Павсекакий

17:11, ну а всё таки почему не кардиохирургом или просто терапевтом? Почему именно проктологом
----
Да ему в задницах нравится ковыряться. Ну шо Вы как маленький?

0  0
28.01.2018 17:25
- гость -

17:11
- гость - "в Барнауле вышло 150. Вот теперь я понимаю, почему у нас средние зарплаты и квартплата так отличаются"

В Иркутске акция сторонников Навального также прошла без нарушений общественного порядка, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации. "По данным полиции, в акции приняло участие 190 человек.

И...хотелось бы ваш комментарий, как там плохо живут

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28.01.2018 17:34
- гость -

Шопашник от скрытный!

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28.01.2018 17:43
- гость -

17:25, ну я родился и вырос в Барнауле, в Н-ске 8 лет прожил, а вот в Иркутске даже не был ни разу. Не могу сказать, может они там сильно хорошо живут, может мороз ещё сильнее чем у нас, я этого просто этого не знаю...

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28.01.2018 17:52
- гость -

Кот Бегемот = Гена Эклеров, любитель разводить срач на любой ветке.

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28.01.2018 17:58
- гость -

28.01.2018 17:52
- гость -

кот бегемот это "Джокер" с соседнего ресурса

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28.01.2018 18:18
- гость -

28.01.2018 17:58
По манере выражаться, 100% любитель эклеров.

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28.01.2018 18:20
кот Бегемот

28.01.2018 17:52
- гость -
Кот Бегемот = Гена Эклеров, любитель разводить срач на любой ветке.

Ну все, понесло либерню по кочкам

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28.01.2018 18:23
- гость -

Хорошо, что прошли честные и демократичные выборы в очередной европейской стране. Таким самостоятельным и честным выборам в любой европейской стране может только позавидовать любое тоталитарное государство во главе с полу умным диктатором. Очень приятно что избранного чешским народом президента поздравил глава российского государства. Приятно читать такие позитивные новости о поздравлении европейского лидера нашим Президентом Великой России.

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28.01.2018 18:38
- гость -

28.01.2018 18:20
Ну напиши ещё, что это неправда.
Сам признавался, что строчишь под многими никами и без них.
Или пьяный был, проболтался, а теперь кишка тонка?

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