Немецкие сапожники начали изготавливать обувь из рыбьей кожи. При этом они используют самые разные виды рыб – сома, лосося и карпа. Об этом сообщает "МИР 24".
Приобрести такую обувь можно только по предварительному заказу. Ведь для того,
чтобы сделать пару ботинок, у мастеров уходит неделя. Цена новинки начинается от тысячи евро. Однако сапожники гарантируют высокое качество и долговечность башмаков.
"Кожа рыб уникальна по своему рисунку, она придает обуви необычный вид. Если вы будете хорошо ухаживать за своими ботинками, то они прослужат вам 20 лет. Так что такая цена, думаю, вполне приемлема", – сказал сапожник Флориян Коптиц.
За год немецкий сапожник сможет изготовить только 45 пар такой обуви. Между тем, новинка все больше приходится клиентам по вкусу и спрос на эту обувь растет.
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Если вы будете хорошо ухаживать за своими ботинками, то они прослужат вам 20 лет. Так что такая цена, думаю, вполне приемлема", – сказал сапожник Флориян Коптиц.
Ага, ню-ню, А вдруг - 15С , тогда и Меркель капут, Путин зер гут?
На рыбьем меху
Хорошо, что немцы заполняют новые образующиеся ниши потребления. Обеспечивая рабочими местами своих жителей. В некоторых странах только юродствуют и воздыхают о совковой тупой экономической модели развития и страдают о банкротстве фабрик-заводов, которые лучше закроются на ключ, чем ихние коллективы начнут что то производить стоящее и востребованное.