ГИБДД Барнаула разыскивает водителя неустановленного автомобиля, который рано утром в воскресенье, 28 января, сбил пешехода в центре города и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции уточняют, что авария произошла на улице Никитина в 5.45. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 55-летнего мужчину и скрылся. Пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в городскую больницу № 1.
Просьба к очевидцам оказать помощь в розыске скрывшегося водителя. Вашу информацию ждут в дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД по Барнаулу по телефонам: 393-555, 393-605, 391-090 или 02.
Комментарии
Ссыться щяс где то этот гонщик. каждого стука боиться
А сыновья этого пешихода уже ножики наточили ...
И только кровная месть остановит этих рейсеров в стрингах (стринг-рейсеров)
По камерам расставленным по городу разве нельзя определить? Можно, но заниматься такой незначительной ерундой из-за ДТП никто не будет. Вот если бы убили, да со стрельбой, да общественный резонанс в СМИ был бы, тогда может и стали что-то делать, а так отчитаться можно: "Все что могли сделали, даже к СМИ обратились за помощью..."
Найти педераста и яйца отрезать.
12:28
111
Если нарушение в первый раз, то одно, Зачем сразу два?
Модератору. А почто мой коммент удалили, алтайскому левосудию правда глаза колет?
пойди туда не зная куда,найди то не зная что.
Дак щас вроде сбивать можно. Судьи щас отпускают, даже при ДТП с двумя 200-ми. Вот люди и не останавливаются, чтобы не тратить время своё и судей.
Да, 911, печалоно, но уже начали "лицензии" выдавать ху5-ый уже получил право на убийство