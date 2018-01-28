Восемь человек, из которых двое детей едва не замерзли на трассе в Алтайском крае в сорокаградусные морозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточняют в ведомстве, на трассе А-322 недалеко от села Поспелиха сломался микроавтобус. В нем находились восемь граждан Казахстана, в том числе двое маленьких детей.
Им на помощь выехал дежурный наряд в составе капитана полиции Сергея Башмакова, лейтенанта полиции Никиты Берндта под руководством начальника ОГИБДД МО МВД России "Поспелихинский" майора полиции Александра Лазарева. Оказалось, что из-за сильного мороза двигатель автомобиля перестал работать. На улице стояли сильные морозы.
Полицейские вместе со спасателями отбуксировали неисправный микроавтобус в теплый бокс, а пассажиров разместили в местной гостинице.
В период аномальных морозов полицейские оказали помощь более 50 водителям, как легковых, так и грузовых автомобилей. В эти дни больше 1500 сотрудников ГИБДД осуществляли мониторинг дорожных происшествия на федеральных и региональных автодорогах. Весь личный состав Госавтоинспекции Алтайского края работал в усиленном режиме.
Комментарии
С учетом предстоящего сокращения ДПС скоро некому будет на трассы выезжать.
А спасатели на что?