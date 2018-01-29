Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Потепление, сменившее в Алтайском крае период аномальных холодов, отметится усилением ветра, снегопадами и метелями.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах края в понедельник, 29 января, ожидается снег, метель, на дорогах гололедица.
Днем по краю будет -12…-17 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -13…-15 градусов.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
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