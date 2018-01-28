Посетитель барнаульского магазина рассчитался за товар фальшивой пятитысячной купюрой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, при формировании инкассаторской сумки в розничном магазине эта купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денег и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии АБ № 3884727.
В полиция напоминают, что в основном фальшивыми деньгами рассчитываются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Как правило, это студенты или наркоманы, которые ищут легкого заработка.
Фальшивомонетчики обычно просто разменивают поддельную купюру. Например, они просят разменять купюру на более мелкие деньги или покупают недорогой товар, чтобы получить больше сдачи.
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