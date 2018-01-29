Фото: avito.ru
Коттедж площадью 270 квадратных метров продают под Барнаулом за 11,950 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Продаётся загородный дом в поселке Фирсова Слобода-2, микрорайон Земляничная поляна. Дом расположен рядом с лесом", — отмечает автор объявления.
Стены коттеджа возведены из кирпича. Дом расположен на большом участке площадью 21 сотка.
Комментарии
Очередной недострой из Комарово.
комарики-комарики, пейте-пейте мою кровь!
ну ничего так...
обрабатывешь территорию один раз за лет. платишь 2 000 р. и не вспоминаешь про комаров до конца лета