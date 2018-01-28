Пьяный отец выбросил свою десятимесячную дочь из окна восьмого этажа в Сунтарском районе Якутии, сообщает РИА "Новости".
Как пишет издание, сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадала девочка. В район рейсом санитарной авиации прибыла бригада врачей экстренной помощи, медики вывезли пострадавшую в Якутск.
Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы.
Комментарии
Вот до чего соловьевско-киселёвская пропаганда вперемешку со спиртными напитками доводит.
Алкоголь нужно запретить вообще, как класс, а любого не трезвого (про нариков и речи нет - очевидно) отстреливать на месте, даже есть выпил только бутылочку пива.
16:49 подкаблучник или печёнку пропил?
28.01.2018 17:47
Нет. Просто не пью и всё.
Для тебя, вероятно, это несовместимо с собственной ментальностью?
В Европе в разных странах уровень социально-экономического ущерба, связанного с пьянством и алкоголизмом, колеблется от 2 до 4% от валового внутреннего продукта. Эксперты рассчитали экономический ущерб от потребления россиянами алкоголя. Экономический ущерб от потребления алкоголя превышает доходы от продажи спиртного в 8 раз! Он составил 7,2% от валового внутреннего продукта - это более 300 млрд долларов США. На покупку алкогольных напитков россияне тратят столько же, сколько на топливо, в 7 раз больше, чем на покупку верхней одежды и в 10 раз больше, чем на фрукты.
28.01.2018 16:49
- гость -
Поддерживаю!
Какие то террористы на сайте призывают к убийству, а модератор ленится позвонить в ФСБ.
месяц в году !!! каждый россиянин работает на алкашей - затраты, связанные с имущественным и социальным ущербом вследствие пьянства и алкоголизма; экономические потери вследствие ДТП, травм, убийств, самоубийств, порчи и уничтожения имущества, содержания части системы исполнения наказаний; расходы на содержание социальных сирот и инвалидов в домах-интернатах и школах-интернатах. - экономические потери на уровне предприятий от снижения производительности труда, прогулов, отсутствия на рабочем месте - экономические потери неимущественного характера; распространение субкультуры алкоголезависимых; деформация системы общественных (в том числе семейных) ценностей, разводы. - затраты на содержание систем профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов с металкогольными заболеваниями и созависимых; затраты на реабилитацию металкогольных заболеваний и созависимых в системе Минздрава
28.01.2018 18:31
За свою жалкую жизненку испугался. алкаш?
Не беспокойся. Сначала - запретить алкоголь, потом принять соответствующий закон, а уж потом.
Мда, экстремизм, это хуже болезни.
28.01.2018 18:49
Сразу про законы вспомнил, трусливый стрелок, ничего ФСБ в оборот возьмёт и не то вспомнишь.
28.01.2018 19:10
О, тролльчонок нарисовался.
Как дела?
28.01.2018 15:30
- гость -
Это был сторонник Навального. Он так протестовал против бесконечно малого числа сторонников своего кумира.
алкоголь должен стоить в 10 раз больше, чтобы покрывать убытки от 40млн алкашей-крымнашистов-задонбасцев-засирийцев-запутанов-кисельтэвэшников-шурыгинофилов.