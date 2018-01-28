Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. Об этом польский политик заявил в интервью изданию Politico, сообщает "РБК".
"Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о "Северном потоке-2", — сказал он.
Также премьер Польши подчеркнул, что проект строительства газопровода "Северный поток" представлен как бизнес-проект, но "на самом деле это не так". Он уверен, что на Украине газопроводы станут не нужными, когда будет построен "Северный поток".
Комментарии
Слишком много о себе возомнили болезные пшеки, разочарование будет горьким.
16:06, а ты не много о себе мнишь, великорос болезный?
28.01.2018 16:29
- гость -
великоросы не делают заявлений что поляки опасны
но почему тебя это волнует?
"великоросы не делают заявлений что поляки опасны
но почему тебя это волнует?"
---
Да, они просто гадят инкогнито, а после кричат "настамнет!" и "авыдокажите!"
Опять хохлы засуетились, их польских панов задели.
Гле у тебя там хохлы засуетились? Не рассесывай и само вмё успокоится. Если нет, тогда дуй к доктору, эта фигня заразная
Невозможно построить нормальное государство на ненависти к другим народам.
Не раз доказано мировой историей подобное, как бы ее не преподнасили пропагандисты страны. Правда всегда выйдет наружу, каково бы не было разочарование от местичковых заблуждений и путаниц.
28.01.2018 17:50
А теперь по-русски напиши.
Пшеки не могут без рабства. То скорбят, что фашисты не победили, а то бы пшеки на них горбатились и были бы богатыми(по польскому разумению), теперь мечтают под США быть рабами. Им есть к чему стремиться. И всегда были предателями.
28.01.2018 18:31
- гость -
Основательно вам промыли мозги пропагандисты? как и многим. Учите лучше мировую историю по годам и все встанет на свои места: и термины и понятия.
В свое время министр пропаганды Германии- Геббельс говори о поляках: Эти свинопасы должны быть уничтожены. Они не годятся быть даже рабами. Время подтвердило подлую душу этой нации.
И где сейчас мерзавец Геббельс и где сейчас "свинопасы"процветающей и независимой Польши? Время действительно расставило все на свои места, как бы не истерили последователи валяющегося в луже.
28.01.2018 17:28
- гость -
Да, они просто гадят инкогнито, а после кричат "настамнет!" и "авыдокажите!"
так без доказательств это просто болтовня
Гость 19:48 Сколько русских солдат отдали свои жизни, чтобы не сбылось пожелание Геббельса? Коротка память у пшеков.