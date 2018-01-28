Морозная погода сохранится в Алтайском крае в ночь на понедельник, 29 января. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью в отдельных районах возможны снег, метель, на дорогах гололедица, в южных районах местами изморозь.
Температура ночью в регионе упадет до -23...-28 градусов, при прояснении в южных районах до -33, в северных районах при облачности местами до -18. Днем в крае потеплеет до -12...-17 градусов. Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду с усилением до 16, днём 7-12 местами порывы 13-18.
В Барнауле ночью температура воздуха составит -24...-26 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -13...-15 градусов. Ветер юго-западный ночью 7-12 метров в секнуду, днём 10-15.
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