Частная китайская компания Lingtai Kongjian планирует в июне осуществить первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты-носителя серии One Space (OS). Об этом пишет "Лайф".
Отметим, что на реализацию этого проекта направлено 500 миллионов юаней ($78,2 миллиона). Эти деньги пойдут на строительство самостоятельно разработанных ракет-носителей OS-X и OS-M.
Издание уточняет, что в отличие от американский компаний китайские собираются создавать компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут стоить не так дорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам в США.
Руководство компании ожидает повышенного внимания инвесторов к проекту.
Комментарии
Задержанных в Петербурге по обвинению в терроризме подозревают в подготовке свержения Владимира Путина
Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. Накануне в СИЗО был отправлен 26-летний Игорь Шишкин. Ранее был арестован 23-летний программист Виктор Филенков. Издание отмечает, что им приписывается участие в террористическом сообществе «Сеть», о котором никогда не слышали суды, Минюст и национальный антитеррористический комитет.
Молодцы. Таким образом развивают и расширяют рабочие места. Хотя есть страны где делают массу оружия для уничтожения людей и все его отправляют на склад, что бы в удобный момент попытаться уничтожить все человечество. Это тупик как для экономике так и для страны, хотя и продлевает режим власти.