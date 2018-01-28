Сезонная вспышка гриппа стала причиной гибели 37 детей во всех штатах Америки, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, грипп распространился в 39 штатах, а также на Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи.
Издание уточняет, что в 2014-2015 годах грипп унес жизни 148 детей.
Комментарии
И ни слова о том сколько умерло в России, и про протесты, прошедшие по всей стране ни слова...
Полицаи на Тверской повязали Навального, а в суде ЕСПЧ представители России на голубом глазу утверждали, что Навальному ничего не запрещают - он сам любит арестовываться!
Хорошо, что у нас в России все здоровые и умытые. Приятно читать наши российские новости - страна сплошного дружелюбия и позитива. Радостно и весело у нас в стране. Ни то, что в болезненном, сопливом, гриппозном пиндостане... А еще у них, говорят, негров того, ага....
28.01.2018 19:37
- гость -
какие протесты? кури поменьше, навальненыш
В Барнауле сейчас митинги только пингвины могут провести