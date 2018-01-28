Спасатели в Салехарде сняли с подоконника квартиры дома на восьмом этаже пятилетнюю девочку, которая звала маму. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, инцидент произошел в субботу, 27 января. Мать двоих детей оставила их одних в квартире, а сама отправилась в больницу навестить свою мать. Испуганный ребенок, оставшись один, залез на подоконник и начал кричать: "Хочу к маме, где моя мама!". Девочка то открывала, то закрывала окно высотки.
Собравшиеся внизу дома соседи уговаривали детей не открывать окно и слезть с подоконника. Таким образом, удалось выиграть время, которое потребовалось для приезда экстренных служб.
Спасатели, в свою очередь, вскрыли закрытую дверь и оказали всю необходимую впоследствии помощь двум маленьким девочкам.
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