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Зюганов назвал "омерзительным" фильм "Смерть Сталина"

, ИА "Амител"
Зюганов считает, что данная провокация направлена против России и всего народа страны

Фото: static.life.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что посмотрел фрагменты фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" и назвал его "омерзительным". Об этом пишет ТАСС

"Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом", — отметил он.

Глава коммунистической партии подчеркнул, что данная провокация направлена против России и всего народа страны. И отметил, что показывать такие картины в кинотеатрах — это преступление. 

Напомним, на прошлой неделе Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у этого фильма. Мединский  объяснил данное решение тем, что зрители старшего поколения могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.01.2018 20:18
- гость -

Себя увидел в фильме, также бы скакал вокруг лежащего в луже мочи парализованного диктатора

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