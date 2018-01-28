Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что посмотрел фрагменты фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" и назвал его "омерзительным". Об этом пишет ТАСС.
"Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом", — отметил он.
Глава коммунистической партии подчеркнул, что данная провокация направлена против России и всего народа страны. И отметил, что показывать такие картины в кинотеатрах — это преступление.
Напомним, на прошлой неделе Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у этого фильма. Мединский объяснил данное решение тем, что зрители старшего поколения могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.
Комментарии
Себя увидел в фильме, также бы скакал вокруг лежащего в луже мочи парализованного диктатора