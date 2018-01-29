Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru; иллюстрации в тексте: meteorf.ru
Конец зимы – начало весны в Алтайском крае не должны отметиться холодными аномалиями, которые имели место в январе этого года.
Это следует из вероятностного прогноза температурного режима в России на отопительный период 2017/2018 годов, который в своей осенне-зимней части в отношении Алтайского края можно назвать подтвердившимся.
Так, напомним, что метеорологи еще во второй половине сентября прошлого года ожидали, что октябрь в регионе будет теплее обычного, а январь пройдет в условиях холодов ниже нормальных значений.
Из того же вероятностного прогноза Росгидромета следует, что последний месяц зимы на территории Алтайского края пройдет в условиях нормы.
К слову, нормальная средняя месячная температура для февраля в Барнауле составляет -16,1 градуса.
А вот март на части территории края, включая региональную столицу, может оказаться теплее нормы. В первый месяц весны для Барнаула нормальная средняя месячная температура составляет -7,3 градуса.
Более детальный прогноз на февраль 2018 года будет опубликован в ближайшие дни.
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