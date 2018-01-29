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Молодежные мероприятия в Барнауле могут стоить бюджету почти 2,5 млн руб.

, ИА "Амител"
Городской комитет муниципального заказа ищет подрядчика, готового взяться за организацию тематических мероприятий

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула готовы заплатить почти 2,5 миллиона рублей за оказание услуг по организации и проведению молодежных мероприятий в городе.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Источником финансирования является городской бюджет. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 2 445 500 рублей.

Аукцион должен состояться 8 февраля.

Что касается перечня мероприятий, которые необходимо будет организовать подрядчику, то он выглядит так:

  • Торжественное мероприятие, посвященное Дню российских студенческих отрядов и открытию Года волонтера в России;
  • Мероприятия в рамках молодежного парламентаризма;
  • Молодежная программа, посвященная Дню защитника Отечества;
  • Танцевальный молодежный марафон в рамках Международного дня диджеев;
  • Лига работающей молодежи;
  • Научный форум "Дни молодежной науки";
  • Молодежные мероприятия, посвященные Дню Победы;
  • Открытие аллеи строительных отрядов города Барнаула;
  • Молодежные мероприятия в рамках Дня России;
  • Мероприятия ко Дню молодежи;
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
  • Молодежные мероприятия, посвященные Дню города;
  • Подготовка команд Барнаульской Лиги КВН к участию в межрегиональных, российских и международных тематических соревнованиях;
  • Подведение итогов XX городской научно-практической конференции молодых ученых "Молодежь – Барнаулу";
  • Соревнования среди допризывной молодежи "Турнир памяти трех Героев Советского Союза";
  • Подведение итогов молодежных акций по развитию добровольчества, созданию мобильных групп в рамках Всероссийского дня волонтера и закрытия Года волонтера в России.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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