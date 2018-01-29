Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Власти Барнаула готовы заплатить почти 2,5 миллиона рублей за оказание услуг по организации и проведению молодежных мероприятий в городе.
Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Источником финансирования является городской бюджет. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 2 445 500 рублей.
Аукцион должен состояться 8 февраля.
Что касается перечня мероприятий, которые необходимо будет организовать подрядчику, то он выглядит так:
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню российских студенческих отрядов и открытию Года волонтера в России;
- Мероприятия в рамках молодежного парламентаризма;
- Молодежная программа, посвященная Дню защитника Отечества;
- Танцевальный молодежный марафон в рамках Международного дня диджеев;
- Лига работающей молодежи;
- Научный форум "Дни молодежной науки";
- Молодежные мероприятия, посвященные Дню Победы;
- Открытие аллеи строительных отрядов города Барнаула;
- Молодежные мероприятия в рамках Дня России;
- Мероприятия ко Дню молодежи;
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- Молодежные мероприятия, посвященные Дню города;
- Подготовка команд Барнаульской Лиги КВН к участию в межрегиональных, российских и международных тематических соревнованиях;
- Подведение итогов XX городской научно-практической конференции молодых ученых "Молодежь – Барнаулу";
- Соревнования среди допризывной молодежи "Турнир памяти трех Героев Советского Союза";
- Подведение итогов молодежных акций по развитию добровольчества, созданию мобильных групп в рамках Всероссийского дня волонтера и закрытия Года волонтера в России.
Комментарии