Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook выставил фотографии отпуска, который он провел в Республике Алтай.
"Очень красиво. Россия — это не только Москва",- так подписал Додон свои снимки.
Фотографии были выставлены 27 января. Президент отметил геопозицию — Республика Алтай.
Комментарии
Не змерз?
Хорошо, что недавно отстраненного Додона приняла в объятия Россия. Не один президент свободных и независимых стран нашли друга в лице России. Приятно и поучительно читать такие новости. Рады за Додона, что ему понравился Алтай. Приезжайте с друзьями, господин Додон, мы страна - интернационалистов!!!!!
Архаров стрелял небось с вертолета опять?
Нужно дружить с соседями. Холода и ветра стояли жесткие.
Главное не замерзнуть.
хорошая новость. и карточки красивые)
Повезло с погодой