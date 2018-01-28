Исследователи Вашингтонского университета в США пришли к выводу, что комары способны запоминать запахи, которые ассоциируются у них с опасностью, и впоследствии избегать их. Об этом пишет РИА "Новости".
Исследование было проведено на самках желтолихорадочного комара. Их помещали в камеру, где находилась ткань с запахами разных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов.
Спустя сутки комаров выпустили в другое пространство с двумя коридорами — по одному ученые пустили воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента. Насекомые не летели по тому коридору, где был запах их прежних "жертв", "давших отпор".
Комментарии
Американские учёные скоро заткнут за пояс британских учёных.
Получается, согласно статье, нужно где нибудь весной найти место рождения комаров(желательно все такие места посетить), в каждом из этих мест нужно сесть и пол часика повибрировать. И тогда можно все лето жить спокойно, только желательно одежду не снимать в которой вибрировали, и не стирать конечно же.