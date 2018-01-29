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Ровно 110 лет назад в Барнауле было завершено строительство так называемого "дома Носовича", названного в честь одного из самых талантливых архитекторов города XX века. Особняк, ставший ярким символом деревянного зодчества начала XX века, постигла трагическая судьба. Тем не менее он, пусть и в несколько измененном виде и в совсем другом месте, но все-таки "дожил" до наших дней.

Иван Носович лично создал проект собственного деревянного особняка, который служил ему в качестве жилья и мастерской. Дом был построен в 1907-1908 годах на улице 1-й Алтайской (позже — улица Чернышевского, 152). Этот красивейший особняк, увенчанный высоким шатром и украшенный резными узорами, выполнен в лучших традициях русского деревянного зодчества и своим обликом напоминал старинный боярский терем. Народные мотивы минувших веков были весьма популярны у заказчиков и архитекторов второй половины XIX – начала XX века и при строительстве "дома Носовича" проявились в полной мере. Говорят, знаменитый архитектор лично вырезал наличники для окон.

В советское время особняк пришёл в запустение и долго оставался заброшенным. В 1980-х годах в окрестностях здания началось строительство нового микрорайона. Чиновники замахнулись на "дом Носовича", потому что он им мешал построить на улице Чернышевского девятиэтажный жилой дом.

Деревянный особняк предполагалось снести, а из брёвен соорудить курятник в поселке Штабка.

Однако в апреле 1988 года молодые барнаульские художники, музыканты и неформалы на две недели организовали в "доме Носовича" выставку-протест "Прощание со старым домом". За этой акцией стояло объединение независимых художников и скульпторов "Тихая мансарда". В ней участвовали Алексей Чеканов, Юрий Эсауленко, Александр Маркин, Вероника Боброва, а также сюда приходили несколько дней подряд исполнять свои произведения музыканты из барнаульской группы "Дядя Го". При этом каждый день выставку посещало около 150 человек.

В прессе появились публикации в защиту памятника истории. В итоге особняк все-таки снесли, но власти пообещали, что дом будет заново отстроен по фотографиям и обмерным чертежам. Разборка и перенос здания по адресу: улица Анатолия, 106 осуществлялись в 1992-2006 годах при участии АФСИ "Спецпроектреставрация". Первоначальный вид особняка в целом был сохранён, однако работы были выполнены не в полном объёме: на новом месте воссоздана лишь часть здания, одноэтажный объём особняка укорочен. В настоящее время здесь располагается медицинский центр "Спектра".

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Отметим, что перед сносом в "доме Носовича" существовала коммуналка, а затем больница для детей, больных туберкулезом. По иронии судьбы ту самую девятиэтажку построили аж в 40 метрах от уцелевшего фундамента особняка. Фундамент же так и торчал из земли немым укором несколько лет. В итоге его снесли и поставили здесь кооперативный погреб.

Более того, из оригинального дерева, которое послужило основой для "дома Носовича", позднее построили хозяйственное помещение в другой части города. Хотя изначально именно из него обещали создать точную копию "дома Носовича" на Анатолия, тем более что сохранность и качество материала это позволяли сделать. При этом часть бревен по русской традиции попросту оказались украдены неизвестными. Правда, от первоначального особняка уцелел флигель. Его горожане сняли до разборки основной части "дома Носовича", сохранили и передали строителям нового здания.

Завтра, 30 января, портал Amic.ru подробнее расскажет о судьбе самого архитектора Носовича и его других барнаульских проектах, включая легендарный "город-сад".