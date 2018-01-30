Боль — одно из самых страшных состояний. Она корежит и портит жизнь, лишает человеческого достоинства и толкает на самый страшный шаг. "Любая боль — зло. Боль терпеть нельзя", — утверждает заведующая отделением паллиативной медицинской помощи при барнаульской городской больнице № 3 Людмила Кашукова.

Людмила Кашукова/Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Она знает, что говорит – ей, как ревматологу с многолетним стажем работы, проблема хронической боли известна давно. А потом у нее от рака умерли папа и бабушка: "Я видела, как они уходят. Время тогда было другое, и мы не могли помочь им, облегчить состояние".

И когда Кашуковой, работавшей на тот момент в частной структуре, предложили перейти на должность заведующей отделением паллиативной медицинской помощи при городской больнице № 3, она согласилась. Хотя тогда уже знала, что работа будет сложная.

Когда несчастье помогло

Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Отделение паллиативной помощи в Барнауле открылось в январе 2017 года по приказу Министерства здравоохранения РФ. А приказ министерства появился после ряда громких трагических случаев в Москве, которые показали, что даже самые известные и богатые люди не могут жить с болью.

"Это стало потрясением для общества. И наконец многие поняли, насколько эта часть медицинской помощи у нас упущена. Тогда Министерство здравоохранения издало очень мудрый приказ об открытии в стране паллиативных отделений, где больные могут получить полное обеспечение обезболивающими средствами любых уровней по всем болевым синдромам, неважно, при каком заболевании они возникли. А ведь в некоторых случаях единственной возможностью убрать боль являются только сильнодействующие средства, — рассказывает Людмила Семеновна. - Неважно, гастрит у человека, геморрой или какое-то другое заболевание: с болью жить нельзя. Это должны были понять все. И в первую очередь — медицинские работники, которые обязаны это знать. Но, к сожалению, не всегда адекватно оценивают".

Пациентка паллиативного отделения /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Сегодня паллиативное отделение при горбольнице № 3 — единственное в Барнауле. Оно рассчитано, как принято говорить среди медработников, на 20 койко-мест. И завотделением Людмила Кашукова является здесь и единственным врачом.

Нам, корреспондентам ИА "Амител" , приехавшим посмотреть, как работает паллиативное отделение, Кашукова рассказывает, что пока этих 20 койко-мест хватает. Пациентам не приходится долго ждать своей очереди, чтобы сюда попасть. Но, скорее всего, это просто потому, что об этой помощи еще мало кто знает.

"Еще не все поняли и оценили значимость отделения. Многие считают, что паллиативная помощь — это два-три дня перед смертью полежать, получить обезболивающие. А у нас почти 50% пациентов выписываются.

Нельзя сказать, что человек приезжает сюда умирать. Такое, конечно, тоже случается: когда родственники не смогли справиться с болевым синдромом в амбулаторных условиях, а врачи не смогли подобрать адекватную дозу обезболивания. Тогда пациентов привозят к нам, и они здесь уходят. Часто близкие не могут оценить всю тяжесть состояния человека и привозят его к нам, когда мы уже не можем ничего для него сделать, кроме как действительно обезболить и облегчить его последние дни. И это тоже важно: любой человек имеет право на достойную смерть", – говорит Людмила Семеновна.

Паллиативное отделение г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

На вопрос, чем же паллиативное отделение отличается от хосписа, Кашукова отвечает — качеством помощи и объемом медикаментозного лечения. Многим пациентам в отделении помогают восстановить пострадавшие функции организма и продвинуться дальше в лечении основного заболевания. Например, у онкобольных после химиотерапии может возникнуть токсический гепатит или другие состояния, которые нужно очень быстро убрать, подготовить организм к следующему этапу лечения. Многие испытывают интоксикацию, страшную слабость, у кого-то начинается белковое голодание. Вот тогда и нужна паллиативная помощь. Специальные препараты и лекарства помогают снять это состояние. И главная цель паллиативной помощи заключается в том, чтобы улучшить качество жизни тяжелобольных.

Пациент паллиативного отделения г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

"У меня есть пациентка в очень тяжелом состоянии, у нее рак с метастазами. Она несколько дней у нас полежала и теперь говорит: "Я очень хочу жить. И то, что я сейчас лежу в больнице, общаюсь с подругами по палате, гораздо лучше, чем было дома. Я не знаю, сколько мне осталось жить, но сейчас я радуюсь каждому дню".

Каждый день для них — это подарок. Это то, что мы пытаемся отыграть у смерти для каждого нашего пациента. Потому что жить хотят все, даже в свой самый последний день. Пусть это будет последний день, но это жизнь".

Снова хочется жить

Вместе с Людмилой Семеновной мы идем по коридору отделения. "Возраст наших пациентов — очень печальная тема. Это люди от 30 до 80 лет. Болезни не щадят никого", — рассказывает врач.

В отличие от других отделений больницы, в паллиативное родственникам разрешают приходить в любое время: "Мы стараемся не препятствовать, не создавать дополнительных трудностей для общения: кто-то работает, а кто-то приехал издалека. Не всегда можно успеть к строго определенному времени".

Завотделением объясняет: "Пациенты у нас тяжелые, не все смогут с вами поговорить, понимаете? Я вас к сохранным проведу". (Сохранные пациенты – это те, чье состояние стало стабильным, и они готовятся к выписке. — прим. редакции)

Кашукова заглядывает в одну из палат, бодро здоровается: "Мальчики, к вам гости. Давайте поднимайтесь, хватит лежать. Встаем, прихорашиваемся".

"Мальчики" пенсионного возраста настороженно улыбаются, называют имена. Владимир откладывает книгу. Сергей Сергеевич начинает быстро приводить себя в порядок. Людмила Семеновна деликатно удаляется.

Владимир, пациент паллиативного отделения, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Владимир: "Третью неделю лежу уже. Диагноз? (смеется) А хрен его знает. Онкология. Я из Барнаула. Ну, вот подлечили маленько, собираюсь выписываться. Нет, правда, полежал здесь – и значительно легче стало. До этого лечился в "Надежде". Потом - сюда. Если честно вам сказать, обстановочка тут не очень — ремонта давно не было. Но зато персонал и врач — отменные. Помощь нам тут очень хорошую оказывают. Мне помогли. Теперь домой собираюсь".

Сергей Сергеевич, пациент паллиативного отделения, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Сергей Сергеевич: "И я из Барнаула. Мне 64 года. Лежу здесь уже месяц. В пятницу буду выписываться. Конечно, лучше стало. Намного лучше. У меня тоже онкология. Нашли что-то в легком еще в 15-м году. Но тогда сказали, мол, ничего страшного, иди работай. А потом оказалось — рак. Теперь лечусь. После прохождения лучевой терапии возникли осложнения. Куда я ни обращался — нигде ничего не знают, ничего сделать не могут. Помочь смогли только здесь. Я вот что скажу: надо больше таких центров открывать. Как можно больше. Здесь реально помогают, и жить снова хочется. Понимаете? Мне ведь снова жить захотелось".

Паллиативное отделение, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Мы заглядываем в другую палату. Две женщины доброжелательно улыбаются, приглашают зайти. Знакомимся.

Нина Афанасьевна, пациент паллиативного отделения, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Нина Афанасьевна: "Мне 58 лет. Сегодня уже 22-й день как здесь лежу, до этого лечилась в "Надежде". Сюда чуть живая пришла. А сейчас тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. У нас тут такая врач, такие люди, медсестры! Заведующая — огромная молодец. Она нас на ноги поставила, спасибо ей огромное. Она про пациентов все знает: и когда лекарства дать, и когда за руку подержать".

Галина, пациент паллиативного отделения, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Галина: "Я из Усть-Пристанского района приехала. Нет, в "Надежде" я не лечилась (грустно улыбается) — таких, как мы, уже нигде не принимают, только здесь.. Четвертая степень онкологии. Спасибо им, что хоть они помогают. Я ведь снова себя человеком чувствовать начала.

Вот только нянечек тут нет, санитарок. Это плохо. В отделение приходят из церкви – помогают, убирают, поддерживают. Праздник новогодний нам устроили тут. Настроение всячески поднимают. Спасибо им огромное".

Человекодефицит

Санитарок тут действительно нет. Совсем. Слишком высокая нагрузка и слишком маленькая зарплата - оклад две тысячи с небольшим. Возьми хоть три ставки — до МРОТ не дотянешь.

"Вывозят" работу санитарок медсестры. Помимо своих прямых обязанностей, они чистят туалеты, тазы, меняют белье и памперсы больным, моют пациентов. Вечером на смену медсестрам приходят студенты из медколледжа.

"Сегодня к нам Аня придет. И будет ночью вычищать все, что накопилось за день. А утром пойдет на занятия", — говорит Людмила Семеновна.

Волонтер помогает убирать в паллиативном отделении, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Недавно в отделение пришли волонтеры из организации "Здоровая нация". По два человека каждый день два часа помогают персоналу с уборкой, общаются с пациентами. "Это очень важно — просто поговорить с человеком, подержать за руку. Рассказать о погоде, о жизни за окном. Они нам и праздник устроили — Новый год. Наши пациенты даже пели все вместе, правда, недолго: долго им тяжело", — рассказывает врач.

Беседа в коридоре паллиативного отделения, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Кашукова подчеркивает, что большая зарплата вряд ли решила бы вопрос дефицита сотрудников. Часто проблема кроется в людях.

"У нас перед глазами примеры, когда санитарки прячутся от работы, бегают по этажам и кабинетам, чтобы их не заставляли что-то сделать. Так это в терапевтических отделениях, где больные ходячие! А у нас тяжелые пациенты. Тут не посидишь. Нам нужны стрессоустойчивые, трудоспособные и физически крепкие люди. А главное – милосердные. Потому что рявкнуть на пациента – ни Боже мой. Голос повысить, слово грубое сказать запрещено. С родственниками тоже ни слова грубого, что бы они тут ни творили, сколько бы грязи ни нанесли. Потому что наши пациенты – люди уходящие. Мы не знаем, сколько им осталось жить. И мы права не имеем им жизнь укоротить или черных туч в последние дни нагнать", — говорит заведующая и пока единственный врач паллиативного отделения больницы №3.

Ее рабочий график с 6 утра до 19.00 вечера. На ночь своих больных она оставляет на дежурных врачей больницы. На сайте КГБУЗ "Городская больница № 3, г. Барнаул" висит вакансия врача паллиативного отделения, но когда она будет закрыта – это вопрос.

Особая ситуация

Паллиативное отделение, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

К проблемам, с которыми приходится сталкиваться, персонал паллиативного отделения относится философски. "Что вы хотите? Наше отделение открылось в январе 2017 года "с нуля". Сначала даже не было полноценного оборудования. Но зато всеми медикаментами мы были обеспечены. Невозможно, чтобы было все и сразу. Постепенно все решается", — говорит Кашукова.

Уже в течение двух-трех месяцев после открытия отделение получило практически все, что нужно. "Сейчас у нас есть и небулайзеры, и кислородные концентраторы — в общем, все необходимое. А обезболивающие любого качества у нас всегда были", — уверяет Людмила Семеновна.

паллиативное отделение, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Сейчас к этой работе подключился и главный врач третьей городской больницы, хотя у него после объединения третьей, шестой и девятой больниц забот хватает, но паллиативное отделение он тоже не забывает. Так, осенью здесь появились новые кровати с новыми матрасами.

Есть трудности с бельем — все, что положено по стандартам, отделение получает, но стирать его приходится очень часто и белье очень быстро изнашивается.

Есть проблема с питанием. "Мы получаем средства исходя из тех же расчетов, что и другие больницы. А у нас иная ситуация. Нашим пациентам нужно особое сбалансированное питание — у них у всех острый дефицит белка. Мы, конечно, добавляем белковый композит. Но человеческий организм лучше всего усваивает белок из натуральных продуктов. Требуется натуральное мясо, фрукты, овощи", — перечисляет завотделением.

Мечтают здесь о том, чтобы в отделении постоянно находился психолог. "Да, он в оснащении есть. Но этого мало. Придет он на час-полтора и что? С ними же находиться надо постоянно: говорить, сидеть, держать за руку, убирать страх смерти. Перед смертью некоторые вообще спать перестают. Представляете: несколько суток без сна? Это очень страшно".

Ангел в паллиативном отделении, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Работать на жизнь

Людмила Кашукова отмечает, что паллиативную помощь в регионе необходимо расширять. Причем не только стационарную, но и амбулаторную.

"Можно сделать выездные бригады, которые будут на местах заниматься адекватным подбором обезболивания для пациентов. Надо обучать специалистов на местах, чтобы они в амбулаторных условиях могли помогать своим пациентам. Это облегчит работу и паллиативному отделению — мы сможем работать на жизнь, а не на смерть. Ведь достойную смерть при должном уходе можно обеспечить и дома, и в хосписе. А мы бы смогли помогать другим пациентам", – говорит Кашукова.

Паллиативное отделение, г. Барнаул /Фото: Катерина Смолихина. Amic.ru

Справка: Сейчас в Алтайском крае работают три отделения паллиативной помощи: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Это примерно 60 койко-мест. А нуждаются в такой помощи порядка 10 тысяч человек (по данным за 2016 год). В основном это пациенты с онкологией, инсультами и сердечно-сосудистыми болезнями.