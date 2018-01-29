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Ни один украинский лидер не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет президент РФ Владимир Путин. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на National Public Radio (NPR).
Аксенов подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав РФ и больше никогда не станет частью Украины. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — цитирует его слова агентство.
Глава Крыма также назвал регион "неприступной крепостью", которой в военном плане ничего не угрожает.
Комментируя тему санкций, Аксенов отметил, что они почти никак не отразились на экономике республики.
Кроме этого, Аксенов прокомментировал строительство моста через Керченский пролив, напомнив, что автомобильное движение по нему откроется в текущем году, а железнодорожное — в 2019-м.
Ранее думский депутат Руслан Бальбек, избранный от Крыма, заявил, что в 2014 году украинские политики боялись принять решение по полуострову, а также поехать в регион, чтобы урегулировать ситуацию там, поскольку переживали, что потеряют возможность поучаствовать "в разграблении активов" предыдущей киевской власти.
Бывший представитель украинского лидера в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын, в свою очередь, рассказал, что власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению с Россией. Парламентарий отметил, что власти страны "опоздали на неделю", поскольку не смогли выбрать ответственного за решение вопроса по Крыму.
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