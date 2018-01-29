Фото: stihi.ru
Утро понедельника, 29 января, в Барнауле началось с семибалльных пробок и аварии. Об этом говорится на соответствующем сервисе "Яндекса".
Так, наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась от кольцевого перекрестка до пересечения с улицей Фурманова, на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Матросова и площади Октября, а также на перекрестке проспектов Строителей — Красноармейский. Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на улице Попова в районе пересечения с улицей Энтузиастов и Павловским трактом, на нескольких отрезках улицы Малахова, на улице Матросова на участке от пересечения с улицей Юрина до перекрестка с Меланжевой, на улицах Георгиева, Советской Армии, улице Власихинской перед пересечением с шоссе Ленточный бор, а также на улицах Воровского, Молодежной и Змеиногорском тракте.
Добавим, что в городе произошла одна авария. Машины столкнулись на пересечении улиц Попова и Энтузиастов.
Комментарии
Я, кстати говоря, знаю, как сделать пробки 1-бальными.