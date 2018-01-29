Фото: today.kz
В Ольгинском районе Приморья тигр напал на двух охотников. Одного мужчину доставили в больницу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на администрацию края.
Уточняется, что инцидент произошел днем 28 января в лесу рядом с селом Щербаковка. Один из охотников — 39-летний мужчина — получил рваные раны головы и левой руки. Его на машине доставил в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести второй охотник, который не пострадал.
В данный момент специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.
Агентство со ссылкой на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева сообщает, что на место инцидента выехали специалисты центра. Арамилев добавил, что на данный момент нет доказательств того, что охотников атаковал именно тигр.
Комментарии
Поведение тигра одобряю.
Комментарий Vanadiy2014 одобряю
Добрые охотники.
Лучше бы он обоих сожрал, чтобы не охотились на него!