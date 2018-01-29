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Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных, которые находятся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Данное распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства Соединенных Штатов, пишет РИА "Новости".
Уточняется, что это решение было принято в соответствии с законом США о видах, которые находятся под угрозой исчезновения. Согласно распоряжению американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей, основываясь на "доступных научных и коммерческих данных".
Агентство пишет, что за пумой ведутся наблюдения с 1938 года. Сейчас отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей данного подвида хищников.
Распоряжение вступит в силу с 22 февраля текущего года.
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