Фото: instagram.com
Уроженку Новосибирска Дарью Хохлову признали "Мисс бикини" на международном конкурсе "Мисс туризм 2018". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Instagram сибирячки.
Девушка участвовала в финале конкурса как победитель регионального отбора, пишет агентство. В профиле Хохловой на сайте конкурса сказано, что она учится в вузе, любит петь, занимается танцами и работает моделью.
Финал "Мисс туризм 2018" проходил в Малайзии. Почетный титул достался колумбийке Андреа Катерине Гутьеррес.
Комментарии
а худющаяяяя, её не кормят совсем
29.01.2018 09:22
- гость -
а худющаяяяя, её не кормят совсем
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Нормальная. Просто стройная, а так щёки на месте, кожа гладкая, на истощение совсем не похоже.
29.01.2018 09:40
- гость -
Когда бедро взрослой девушки толщиной с бицепс 12тилетнего ребенка-это не стройность. Это худоба. До анорексии конечно далеко, но килограмм 10 можно и добавить.)
29.01.2018 09:40
- гость -
Когда бедро взрослой девушки толщиной с бицепс 12тилетнего ребенка-это не стройность. Это худоба. До анорексии конечно далеко, но килограмм 10 можно и добавить.)
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Да не преувеличивайте, обычное там бедро. А располнеть - дело нехитрое. Сложнее вес держать, и еще чтобы при этом кости не торчали.
Что такая страшная-то?
тоща... мясца бы немного на кости добавить.