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Снег с улиц Барнаула в ночь на 29 января убирали 62 единицы техники, сообщает пресс-центр городской администрации.
В мэрии уточняют, что спецтехника производила подметание улиц. На дорогах и тротуарах было распределено 395 тонн песчано-соляной смеси.
Напомним, что в Алтайский край после недельного периода аномальных холодов пришло потепление. С увеличением температур воздуха солнечная и морозная погода сменилась на снежную и ветреную, в ночь на понедельник в краевой столице прошел снегопад.
Комментарии
Снега 10 дней не было. Все что было, укатали. Чего там убирать?
Из них 5 единиц убирали у Белого )Голубого) дома. В 7-00 там уже всё блестит!