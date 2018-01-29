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Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье, 28 января, украинской грекокатолической церкви святой Софии в Риме заявил, что каждое утро и каждый вечер "встречается с украинцами". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Агентство также уточняет, что в церкви Франциск помолился вместе с прихожанами за мир на Украине и поблагодарил жителей данной страны за уход за пожилыми итальянцами.

"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — цитирует агентство слова Папы Римского.

Также понтифик рассказал, что по утрам и вечерам ежедневно видит икону, напоминающую ему об Украине.

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней", — рассказал Франциск, отметив, что, таким образом, он каждый день начинает и заканчивает "по-украински".

При этом понтифик отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, которые самоотверженно помогают итальянским старикам и детям".

Агентство ТАСС добавляет, что папа не раз осуждал конфликт на Украине, в котором "христиане убивают христиан". В 2016 году Франциск проводил сбор пожертвований в пользу украинского населения во всех католических церквях Европы.