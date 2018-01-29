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Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье, 28 января, украинской грекокатолической церкви святой Софии в Риме заявил, что каждое утро и каждый вечер "встречается с украинцами". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Радио Ватикана".
Агентство также уточняет, что в церкви Франциск помолился вместе с прихожанами за мир на Украине и поблагодарил жителей данной страны за уход за пожилыми итальянцами.
"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — цитирует агентство слова Папы Римского.
Также понтифик рассказал, что по утрам и вечерам ежедневно видит икону, напоминающую ему об Украине.
"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней", — рассказал Франциск, отметив, что, таким образом, он каждый день начинает и заканчивает "по-украински".
При этом понтифик отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, которые самоотверженно помогают итальянским старикам и детям".
Агентство ТАСС добавляет, что папа не раз осуждал конфликт на Украине, в котором "христиане убивают христиан". В 2016 году Франциск проводил сбор пожертвований в пользу украинского населения во всех католических церквях Европы.
Комментарии
Вот и папа Римский намекает украм "Пора одуматься, прекратить войну, молюсь за вас бестолковых". Но вряд ли до них дойдёт это.
шо, таки сало с горилкой кушають?
С утра лечу уж в Братиславу,
Там хорошо готовят каву.
Потом я в Мюнхен – выпить пива.
И, город, кстати, он красивый.
А вечером уж, как ни странно,
Смотрю я в Вене Дон Жуана.
Уж ночью возвращаюсь в Рим,
К иконам дорогим своим,
Чтобы молитву прочитать,
Ну, а потом – иду уж спать.
При этом понтифик отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, которые самоотверженно помогают итальянским старикам и детям".
на украине старики и дети кончились? эти женщины оставляют своих стариков и своих детей, чтобы ухаживать за чужими...
Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — цитирует агентство слова Папы Римского. "Князь мира" только у меня с "Князь Тьмы" ассоциировался?