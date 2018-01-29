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Работы по откачке конденсата из газопроводов и подаче газа в многоквартирные дома Бийска, лишившиеся голубого топлива во время аномальных холодов, продолжаются в наукограде.

К вечеру 28 января в Бийске предстояло восстановить газоснабжение еще в 23 домах. Эти работы продолжаются сегодня.

За минувшие выходные работники филиала "Бийскмежрайгаз" сумели вернуть голубое топливо более чем в 20 многоквартирных домов.

Отметим, что на прошлой неделе решению проблемы с газоснабжением мешали сильные морозы. В настоящее время температура воздуха в регионе значительно повысилась, что, как ожидается, должно помочь специалистам.

Ситуация находится на контроле главы наукограда Александра Студеникина.