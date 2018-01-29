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Отток средств из экономики РФ за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом сообщил советник главы российского государства Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в столице РФ Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, передает "Лента.ру" со ссылкой на Rambler News Service.

Он отметил, что Россия, являющаяся самой богатой страной в мире, за 30 лет подарила мировой финансовой системе свыше одного триллиона долларов, "которые утекли из страны". "Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении", — цитирует издание слова Глазьева.

Советник считает несправедливым то, что "чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается".

Глазьев надеется, что появление цифровых денег даст возможность полностью отслеживать денежные потоки.