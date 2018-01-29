Фото: dobrodengi.ru
Отток средств из экономики РФ за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом сообщил советник главы российского государства Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в столице РФ Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, передает "Лента.ру" со ссылкой на Rambler News Service.
Он отметил, что Россия, являющаяся самой богатой страной в мире, за 30 лет подарила мировой финансовой системе свыше одного триллиона долларов, "которые утекли из страны". "Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении", — цитирует издание слова Глазьева.
Советник считает несправедливым то, что "чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается".
Глазьев надеется, что появление цифровых денег даст возможность полностью отслеживать денежные потоки.
Комментарии
Ну если знаете что деньги утекают идейным врагам, почему ничего не делаете, чтобы эти деньги работали в России на ее экономику?! Может сами этим занимаетесь...
Представляете если бы у нас во власти сидели не воры, а нормальные люди, патриоты в хорошем смысле этого слова. И вот этот ТРИЛЛИОН! долларов пустить на развитие транспорта,дорог,заводов,в науку и медицину. Реально можно было бы поднять многие сектора на высокий уровень. Но увы!
Ничё, вот придет новый президент Путин, он все исправит!
По мнению Глазьева, несправедливо сложившееся положение, что «чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается».
Наглядный пример того, как путиномика пожирает сама себя.
Обязательно 2018 марта на выборы Путина, он вернет украденное нынешним слабым президентом!
уже сегодня, завтра минфин США начнет теребунькать этот триллион у наших скрипачей путриотов
Все гораздо хуже. Только в США "российские " активы превышают $1,5 трлн., $0,7 в Англии. По ЕС и Китаю оценок не встречал.
Это минимум $2, 2 трлн. Т.е. 8 (!) годовых бюджетов РФ.
Но новый президент придет, порядок наведет, это точно.
PS. Идея Глазьева состоит в запрете вывоза и введении множества курсов. Как во времена СССР.
а сколько вывезено дипломатами которых никто не просвечивает на таможне?!
Гость 10.34 - МОЛОДЕЦ! Очень метко!
Поэтому играть с такими мошенниками в "демократические выборы" бесполезно.
Пусть хоть на каждый участок по Пугачевой привозят, праздник им нужен...
Бред, мы (предприятия) продали за границу нашу продукцию, причем не важно какую, взамен получили доллары, фунты, евро, юани и т.д. и т.п. Они лежат в ЦБ. Предприятия получили за них рубли. Когда предприятиям нужна валюта (закупки комплектующих, товаров и т.д. и т.п., гражданам валют а для поездок) они идут в ЦБ и покупают валюту. Когда банки берут кредиты в валюте схема такая же. Так что "круговорот" по Глазьеву это нормальная жизнь интегрированной экономики. Просто доллар это мерило этой экономики. Экспорт у нас превышает импорт в целом, поэтому часть валюты превращаются в ценные бумаги, чтобы получать проценты. Не надо путать деньги компаний и ЗВР государства.
Здесь интересны те деньги,0 которые ушли за рубеж и не вернулись в страну, которые олигархи обналичили и вывезли. Толком про них никто не знает и не говорят, кроме случаев, когда поймали за руку за черный нал, а с белым, с оплаченнеымми налогами ничего не сделаешь, пока мы будем богачей пугать, что все отнимим и поделим, так и будет - их будут хранить за бугром и "инвестировать" из оффшоров.
О да, богачи такие нежные и пугливые, что их беречь нужно, как зеницу ока. Они, в отличии от рядовых граждан не прячут свои доходы, а исправно платят все налоги до копейки.
Что Амик, испугались за свое благополучие и работу. Убрали мой резкий комментарий по этому поводу. Уж извините, но правду скрыть уже не удастся.
Не введение цифровых денег,а смена воровской власти,может спасти экономику России.Вор должен сидеть в тюрьме,а не на троне.Все на выборы!
29.01.2018 10:44
- гость -
и вы и господин Глазьев, не уточняете откуды взяты такие цифры по выводу капитала, а так нельзя.
а вот например господин Касотонов ВЮ считает , что по отчетности ЦБ РФ только за последние 10 лет из России выведен 1 триллион долларов. Иначе зачем бы ЦБ собирал всю эту громадную отчетность с банков: ежемесячную, квартальную и годовую.
При этом , дыры в банках ЦБ вовремя отследить не может
Уже сегодня американские вражыны всё найдут, изымут,и займут братьями украинцам!
Так это же доллары! Они никуда не утекли - где лежали там и остались. Почему на эти доллары ничего не купили? Так сникерсов в стране и так валом - куда их ещё на триллион складывать? А ништяки нам не продают - жестокое наследие СССР (
29.01.2018 11:35
- гость -
Правильно! Не надо богачей пугать! Надо просто отнять и поделить.