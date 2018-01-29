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Пожар произошел в ночь на понедельник, 29 января, в пятиэтажке на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле — в результате ЧП пострадала женщина.

По информации регионального главка МЧС, данные о возгорании поступили в 03:14. Пожар случился в одной из квартир на третьем этаже дома.

Ликвидировать огонь удалось в 03:41. Из дома были эвакуированы 30 человек. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 30 человек личного состава.

В результате пожара были повреждены стены в квартире, вещи и мебель. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.



