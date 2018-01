Фото: twitter.com

Пять человек погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал Fox News и местную полицию.

Источник сообщает, что инцидент произошел рано утром в воскресенье, 28 января, в городе Мелкрофт, находящемся в 85 километрах к юго-востоку от Питтсбурга.

"Коммерсант" уточняет, что ЧП произошло на мойке "У Эда". Жертвами стрельбы стали трое мужчин и две женщины. На данный момент неясно, убит ли стрелок. При этом полицейские заявляют об отсутствии угрозы.

