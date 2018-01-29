Фото: new.inform.kz
Передвижение военных колонн станет причиной временного перекрытия участков дорог под Барнаулом 29 и 30 января, информирует краевая Госавтоинспекция.
Для всех видов транспорта движение 29 января ограничат:
- с 21:40 29 января до 00:40 30 января на участке автодороги "село Полковниково – автодорога Р-256 полевой район (населенный пункт Контошино)";
- с 21:50 29 января до 00:50 30 января на участке дороги "село Полковниково – автодорога Р-256 — полевой район (5 км в сторону Барнаула от перекрестка на село Полковниково)";
- с 22:00 29 января до 01:00 30 января на участке дороги "село Полковниково – автодорога Р-256 — полевой район (село Налобиха)".
Для всех видов транспорта движение 30 января ограничат:
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (стела Колоски) – автодорога Р-256 - Косиха – автодорога Р-256 — полевой район (населенный пункт Украинский);
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги полевой район (Кладбище) – автодорога Р-256 — Косиха – полевой район (населенный пункт Колоски);
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (Контошино) – автодорога Р-256 — полевой район (населенный пункт Косиха)".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
А заранее (за несколько дней) предупреждать не судьба? Почему военные так легко могут рушить планы других людей? Кто отнесется с понимаем к проблемам и планам ЭТИХ людей?
плевать гос-во хотело на твои планы, им надо изображать бурную деятельность армии
что им мешает двигаться в общем потоке, колонной?
что им мешает двигаться в общем потоке, колонной?
дураки вылетающие на встречку?
29.01.2018 12:54
- гость -
А заранее (за несколько дней) предупреждать не судьба? Почему военные так легко могут рушить планы других людей? Кто отнесется с понимаем к проблемам и планам ЭТИХ людей?
когда случаются реальные военные действия- вас лично тоже надо предупредить за несколько дней, чтобы вам не нарушить привычного образа жизни? или военные в час пик на дороге оказались? в районе 20-30 что вы забыли в районе Полковниково? вам-то проще подстроиться под военных, чем их махину подстроить под вас...а в общей колонне им двигаться- это уже из серии- Валераааа, ты баааальной???
29.01.2018 14:15
- гость -
Сейчас не военное время. Люди могут ехать ПОСЛЕ работы. И в день отъезда, в РАБОЧИЙ, заметим, день, не так-то просто взять и поменять планы. Не всегда это возможно. Это раз. А во-вторых, не каждый человек в рабочее время сидит на АМИКе.
Пусть ездиют куда захотят, лишь бы от супостатов, которыми Россия оказалась внезапно окружена, защищали!
Лишь бы Путин и не было войны!
а военным колоннам на военной технике слабо полями ездить? Или она только для асфальта предназначена? А если война и трассу разбомбят враги, что они делать будут? К такому-то их на учениях не готовили
29.01.2018 16:06
- гость -
+100000000000000!!!
В военное время ракеты не катать а запускать надо
29.01.2018 16:06
- гость -
Если война - никуда ехать не нужно, они произведут пуски с того места, где она их застанет. Постоянные передислокации - рутина этой ракетной дивизии. В мирное время ресурс техники беречь надо, поэтому ездят по дорогам, а не по полям.
Пусть ездят. А кому не нравится, валите в свою украину и латвию дышать радиоактивным пеплом.
29.01.2018 21:04
- гость -
если на войне ездить не нужно будет, то к чему они в мирное время каждую неделю туда-сюда шныряют перекрывая движение?