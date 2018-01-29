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Самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, не сумел приземлиться в краевой столице из-за погодных условий и был вынужден отправиться в Новосибирск. Информацию об этом подтвердили в барнаульском аэропорту.

Покружив в небе около получаса, самолет отправился в аэропорт "Толмачево". Затем воздушное судно вернулось в Барнаул и благополучно совершило посадку в 08:34.