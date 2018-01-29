Фото: aviaforum.ru
Самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, не сумел приземлиться в краевой столице из-за погодных условий и был вынужден отправиться в Новосибирск. Информацию об этом подтвердили в барнаульском аэропорту.
Покружив в небе около получаса, самолет отправился в аэропорт "Толмачево". Затем воздушное судно вернулось в Барнаул и благополучно совершило посадку в 08:34.
Комментарии
Заправляют топливом ровно столько, чтоб хватило на долет и посадку. Самолет вылетел из Москвы. К Барнаулу топливо должно было заканчиваться. Но "покружил полчаса, ушел в Новосибирск, вернулся обратно и сел"? Без дозаправки??? Что-то не сходится...
чтоб хватило на долет и посадку.
Без шансов уйти на второй круг?
29.01.2018 10:58
- гость -
где вы эту глупость вычитали то?
29.01.2018 10:58
- гость -
Балбес что ли, дичь такую писать
29.01.2018 10:58
- гость -
а на обратной дороге летит на внутреннем жире пассаров