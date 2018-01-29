Фото: mulierchile.com

Американскому композитору Рэнди Ньюману вручили "Грэмми" в номинации "Лучшая аранжировка" за песню "Путин". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт премии.

В тексте композиции говорится, в частности, о том, что российский лидер "любит свою Родину", может "включить ядерный реактор" силой мысли, а снимая рубашку, "сводит женщин с ума".

Агентство добавляет, что в номинации "Лучшая аранжировка" на премию также претендовали саундтрек Another Day Of Sun в аранжировке Джастина Гурвица из фильма "Ла-ла Ленд", композиции Every Time We Say Goodbye Хорхе Каландрелли и I Loves You Porgy Шелли Берга.

Ньюман известен по саундтрекам к мультипликационным фильмам "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Приключения Флика". Композитор получил два "Оскара" — за песни If I Didn't Have You (2002 год) и We Belong Together (2011-й). Также у него шесть премий "Грэмми" и две "Эмми". В 2002 году его имя было включено в Зал славы авторов песен.