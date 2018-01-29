Фото: 110km.ru
Мужчина 1963 года рождения погиб на трассе в Алтайском крае в результате столкновения автомобилей Hyundai Solaris и ВАЗ-2106.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась 28 января в Завьяловском районе на 127-м километре трассы "Ребриха — Шарчино — Корчино – Завьялово — Леньки — Благовещенка — Кулунда".
По предварительным данным, женщина 1995 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигалась со стороны Завьялово в сторону поселка Тумановский. Во время обгона попутной машины она не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1975 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водители Hyundai Solaris и ВАЗ-2106 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажир отечественного автомобиля — мужчина 1963 года рождения — от полученных травм скончался в медицинском учреждении", — уточняют в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Только на саляриуса и права удалось заработать.
Дык мозги не продаются
Почему? ..продаются.
...только куриные...
А кто был свидетелем этой аварии?
По поводу аварии, я видел как все произошло. Девушка не виновата, и другой машины не было кроме Solarisa и Ваз 2106.
29.01.2018 18:51
Свидетель
Если не девушка, то кто и почему виноват?