Новый сезон проекта "Воспари" стартует 1 февраля

Совсем скоро зима отступит и передаст бразды правления весне. А это значит, что девушки снимут с себя мрачные пуховики и переоденутся в легкие и яркие пальто. Как говорится, "готовь сани летом", поэтому прекрасной половине уже пора задуматься над тем, смогут ли они безболезненно надеть свое любимое платье и короткую юбку.

Проект "Воспари" готов предложить свою помощь всем желающим и уже 1 февраля запускает новый сезон.

"Воспари" – это:

интенсивные тренировки 3 раза в неделю (фитнес + тренажерный зал)

аппаратная коррекция фигуры и поддержание тонуса мышц в студии красоты

программа питания на весь период проекта и контроль за ней

фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы), измерения на анализаторе

программа домашних видеотренировок

продуктовая корзина "Завтраки" от "Алтайской сказки"

поддержка психолога

мастер-классы

фотосессии тренировочного процесса для участниц от профессионального фотографа

призы абсолютно всем участницам, а не только фаворитам конкурса

Победительницу проекта ждет поездка в Горный Алтай от туристической компании "Кочевник тур".

Запись на проект по телефону: 8-960-956-03-67 или в личные сообщения "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

По окончании участницы получают реальное снижение веса и проработку проблемных зон, некоторые результаты можно посмотреть в альбоме проекта "ВКонтакте"

Подробнее о проекте в группе "Воспари"

Занятия проходят на Чудненко, 93 и пр-те Красноармейском, 72 (гостиница "Турист")