Новый сезон проекта "Воспари" стартует 1 февраля

Совсем скоро зима отступит и передаст бразды правления весне. А это значит, что девушки снимут с себя мрачные пуховики и переоденутся в легкие и яркие пальто. Как говорится, "готовь сани летом", поэтому прекрасной половине уже пора задуматься над тем, смогут ли они безболезненно надеть свое любимое платье и короткую юбку.
Проект "Воспари" готов предложить свою помощь всем желающим и уже 1 февраля запускает новый сезон.
"Воспари" – это:
- интенсивные тренировки 3 раза в неделю (фитнес + тренажерный зал)
- аппаратная коррекция фигуры и поддержание тонуса мышц в студии красоты
- программа питания на весь период проекта и контроль за ней
- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы), измерения на анализаторе
- программа домашних видеотренировок
- продуктовая корзина "Завтраки" от "Алтайской сказки"
- поддержка психолога
- мастер-классы
- фотосессии тренировочного процесса для участниц от профессионального фотографа
- призы абсолютно всем участницам, а не только фаворитам конкурса
Победительницу проекта ждет поездка в Горный Алтай от туристической компании "Кочевник тур".
Запись на проект по телефону: 8-960-956-03-67 или в личные сообщения "ВКонтакте" и "Одноклассниках"
По окончании участницы получают реальное снижение веса и проработку проблемных зон, некоторые результаты можно посмотреть в альбоме проекта "ВКонтакте"
Подробнее о проекте в группе "Воспари"
Занятия проходят на Чудненко, 93 и пр-те Красноармейском, 72 (гостиница "Турист")