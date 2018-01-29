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Лейтенанты полиции Виталий Тимофеев и Павел Котин спасли замерзающих на алтайской трассе иностранцев, среди которых были и дети.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью в 35 километрах от села Кулунда экипаж ДПС обнаружил два автомобиля.
"Автомобили замерзли и заглохли на дороге. В автомобилях находились жители Монголии и Казахстана, среди которых 12 студентов и трое детей, которые направлялись в гости в Монголию", — уточняют в полиции.
Водители пытались своими силами отогреть машины, но не смогли этого сделать. Прибывшие на помощь полицейские срочно доставили терпящих бедствие людей в ближайший пункт обогрева.
Что касается транспортных средств, то они были отогреты и отбуксированы в теплый гараж.
Комментарии
ну к награде теперь представьте их. Люди делают работу за которую им платят. Пишете тогда уже про учителей которые из двоечников делают хорошистов, что то я не слышал что бы за это их награждали или писали про них.