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Лейтенанты полиции Виталий Тимофеев и Павел Котин спасли замерзающих на алтайской трассе иностранцев, среди которых были и дети.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью в 35 километрах от села Кулунда экипаж ДПС обнаружил два автомобиля.

"Автомобили замерзли и заглохли на дороге. В автомобилях находились жители Монголии и Казахстана, среди которых 12 студентов и трое детей, которые направлялись в гости в Монголию", — уточняют в полиции.

Водители пытались своими силами отогреть машины, но не смогли этого сделать. Прибывшие на помощь полицейские срочно доставили терпящих бедствие людей в ближайший пункт обогрева.

Что касается транспортных средств, то они были отогреты и отбуксированы в теплый гараж.