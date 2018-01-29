Фото: finobzor.ru

Таможня начала оперативно узнавать о дорогих покупках граждан РФ за границей и проверять ввозимые в страну товары. Об этом пишут "Ведомости".

По данным издания, таможенники в аэропорту уже встретили несколько россиян, зная, что именно они везут из-за границы. По словам юриста консалтинговой компании, в столицу РФ прилетел клиент, сняв по традиции все бирки с купленных часов и украшений. "Таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил", – цитирует издание его слова.

Газета отмечает, что данные о дорогих покупках таможенники получают из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран, где временно находятся граждане РФ.

Согласно закону страны, без пошлины разрешено ввозить в Россию покупки на сумму не больше 10 тысяч евро. В случае, если она будет превышена, нужно будет заплатить 30-процентную пошлину. За нарушение предусмотрен денежный штраф и даже тюремное заключение.