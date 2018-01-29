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Таможня начала оперативно узнавать о дорогих покупках граждан РФ за границей и проверять ввозимые в страну товары. Об этом пишут "Ведомости".
По данным издания, таможенники в аэропорту уже встретили несколько россиян, зная, что именно они везут из-за границы. По словам юриста консалтинговой компании, в столицу РФ прилетел клиент, сняв по традиции все бирки с купленных часов и украшений. "Таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил", – цитирует издание его слова.
Газета отмечает, что данные о дорогих покупках таможенники получают из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран, где временно находятся граждане РФ.
Согласно закону страны, без пошлины разрешено ввозить в Россию покупки на сумму не больше 10 тысяч евро. В случае, если она будет превышена, нужно будет заплатить 30-процентную пошлину. За нарушение предусмотрен денежный штраф и даже тюремное заключение.
Комментарии
ЧЕЛОВЕК потратил деньги на покупку, свои деньги, которые заработал своим трудом, из его зарплаты уже вычли все налоги, и снова-здорово, еще 30 % налог....за что????
Ввозить можно 10 тыс евро, а вывозить можно в офшоры миллиардами!!!!
сколько можно грабить народ???
"За нарушение предусмотрен денежный штраф и даже тюремное заключение."
Ну да, это ж не людей из ТТ в лесу стрелять, за неотвал бабла можно и ответить.
Лучше бы стройки дворцов отслеживали, миллионные траты внутри страны, покупки квартир пачками и то как они соотносятся с зарплатами всяких чиновников. Больше бы налогов собрали.